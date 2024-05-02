У Росії заблокували сайт режисера фільму "20 днів у Маріуполі" Чернова
У Росії заблокували сайти режисера документальної стрічки "20 років у Маріуполі" Мстислава Чернова та ще двох українських фотографів
Про це поінформувала "Роскомсвобода".
Крім сайту Чернова www.mstyslav.com, було заблоковано вебсторінки українсько-американського фотографа Сашка Маслова, а також фотографки-документалістки Олени Гром, яка у 2014 році переїхала з Донецька до Бучі й після повномасштабного вторгнення Росії в Україну документувала те, що там відбувається.
Сайти заблокували з усіма доменами та піддоменами.
Правозахисний проєкт зазначає, що ці сайти опинились у реєстрі забороненої інформації за рішенням "невказаного держоргану", швидше за все - з міркувань військової цензури.
Крім того, згідно з повідомленням "Роскомсвободи" Роскомнагляд уже повторно вніс до Реєстру заборонених сайтів VPN-сервісу Amnezia - у межах виконання закону про заборону інформації про обхід блокувань. Уперше сайт Amnezia за протоколом HTTPS було заблоковано 10 днів тому – 22 квітня.
Довідка: фільм "20 днів у Маріуполі" містить документальне підтвердження злочинів російських окупантів у Маріуполі Донецької області, в тому числі удар по пологовому будинку.
- 11 березня фільм "20 днів у Маріуполі" отримав Оскар - перший в історії України.
- З 21 квітня стрічка стала доступною на Netflix.
- Також у квітні фільм показали в Європарламенті.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.38 Купівля 39.38Продаж 39.88
- EUR Купівля 42.19Продаж 42.88
- Актуальне
- Важливе