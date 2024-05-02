У Росії заблокували сайт режисера фільму "20 днів у Маріуполі" Чернова

Про це поінформувала "Роскомсвобода".

Крім сайту Чернова www.mstyslav.com, було заблоковано вебсторінки українсько-американського фотографа Сашка Маслова, а також фотографки-документалістки Олени Гром, яка у 2014 році переїхала з Донецька до Бучі й після повномасштабного вторгнення Росії в Україну документувала те, що там відбувається.

Сайти заблокували з усіма доменами та піддоменами.

Правозахисний проєкт зазначає, що ці сайти опинились у реєстрі забороненої інформації за рішенням "невказаного держоргану", швидше за все - з міркувань військової цензури.

Крім того, згідно з повідомленням "Роскомсвободи" Роскомнагляд уже повторно вніс до Реєстру заборонених сайтів VPN-сервісу Amnezia - у межах виконання закону про заборону інформації про обхід блокувань. Уперше сайт Amnezia за протоколом HTTPS було заблоковано 10 днів тому – 22 квітня.

Довідка: фільм "20 днів у Маріуполі" містить документальне підтвердження злочинів російських окупантів у Маріуполі Донецької області, в тому числі удар по пологовому будинку.