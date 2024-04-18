Український фільм "20 днів у Маріуполі" показали в Європарламенті

Про це повідомила пресслужба українського відомства.

Верещук подякувала депутатам Європарламенту за організацію заходу.

"Кадри, які ми зараз побачимо, є задокументованим свідченням звірств російських окупантів", – сказала посадовиця перед показом фільму.

Також Верещук висловила слова підтримки всім членам знімальної групи, які, ризикуючи життями, зафільмували страшні злочини росіян у Маріуполі.

"Картина показує початок повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Але війна триває. Від російських ракетних обстрілів і сьогодні гинуть люди", - наголосила чиновниця.

Вона подякувала Європейському Союзу і всім партнерам України за військову, фінансову та гуманітарну підтримку, а також за надання прихистку нашим біженцям.

"Маємо примножувати зусилля для забезпечення нашої спільної перемоги та притягнення Росії до відповідальності. Кожен потенційний агресор повинен знати, що на нього чекає, якщо він зруйнує мир. Саме це забезпечить майбутнє без війни для Європи", - резюмувала Верещук.