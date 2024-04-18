Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Український фільм "20 днів у Маріуполі" показали в Європарламенті

Український фільм "20 днів у Маріуполі" показали в Європарламенті

18 квітня, 2024 четвер
10:53
Культура «20 днів у Маріуполі»

Стрічку "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова показали в Європарламенті. На показі була присутня віцепрем'єрка, очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук

Про це повідомила пресслужба українського відомства.

Верещук подякувала депутатам Європарламенту за організацію заходу.

"Кадри, які ми зараз побачимо, є задокументованим свідченням звірств російських окупантів", – сказала посадовиця перед показом фільму.

Також Верещук висловила слова підтримки всім членам знімальної групи, які, ризикуючи життями, зафільмували страшні злочини росіян у Маріуполі.

"Картина показує початок повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Але війна триває. Від російських ракетних обстрілів і сьогодні гинуть люди", - наголосила чиновниця.

Вона подякувала Європейському Союзу і всім партнерам України за військову, фінансову та гуманітарну підтримку, а також за надання прихистку нашим біженцям.

"Маємо примножувати зусилля для забезпечення нашої спільної перемоги та притягнення Росії до відповідальності. Кожен потенційний агресор повинен знати, що на нього чекає, якщо він зруйнує мир. Саме це забезпечить майбутнє без війни для Європи", - резюмувала Верещук.

Теги:
Новини
Кіно
Україна
Європарламент
Ірина Верещук
Читайте також:
Роман Безсмертний
16 квітня, 2024 вiвторок
На найближчому зібранні буде голосуватися ленд-ліз для України: Безсмертний про пакет допомоги США для України
конгрес США
17 квітня, 2024 середа
"Критична потреба": у Конгресі США після таємної наради заявили про необхідність надати Україні допомогу цього тижня
Кислиця
16 квітня, 2024 вiвторок
"Категорично відкидаємо божевільні звинувачення": Кислиця в Радбезі ООН пояснив мету провокацій Росії на ЗАЕС
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.39
    Купівля 39.39
    Продаж 39.9
  • EUR
    Купівля 42.11
    Продаж 42.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
18 квітня
11:01
новини
Росіяни зранку вдарили по Селидовому: загинула жінка
10:46
Німеччина
У Німеччині затримали двох російських шпигунів, які планували зірвати військову підтримку для України
10:16
Ексклюзив
У росіян за Уралом є безліч старої бронетехніки, - генерал-лейтенант Романенко
10:13
Зібрали 5,6 млн грн: Надя Дорофєєва і Міша Лебіга презентували спільну пісню і встановили рекорд переглядів українського Twitch
10:12
Наводив російські цілі на Дніпро: СБУ затримала підозрюваного
10:06
OPINION
Василь Зима
Єрмак з мішками у Time. Сподіваюся, мішки не з грішми...
10:04
G7
Країни G7 не розморозять активи РФ до відшкодування втрат Україні
09:58
Оновлено
Володимир Зеленський
"Це може зупинити тільки ППО": Зеленський під час засідання Євроради заявив про можливі удари РФ по українських АЕС
09:19
Віцеканцлер Німеччини Габек
Віцеканцлер Німеччини Габек прибув з візитом до Києва
09:16
Оновлено
Удар по Чернігову 17.04.24
Атака 17 квітня: у Чернігові завершили розбір завалів, загинуло 18 людей
09:14
сили ППО
Нічна атака РФ: українська ППО знищила усі 13 "шахедів"
09:03
Анджей Дуда та Дональд Трамп
Дуда провів приватну зустріч з Трампом у Нью-Йорку
09:02
Оновлено
Майк Джонсон
Джонсон винесе на голосування законопроєкт про допомогу Україні 20 квітня. Байден пообіцяв негайно підписати документ
09:00
Пресреліз
Дмитро Луп'як
Учитель із Вінниці став лавреатом премії "Ранкові зорі" й виграв 10 тис. грн
08:42
війна з Росією, діти
Через агресію РФ загинули 543 дитини, 1296 отримали поранення
08:33
Лисичанськ
Колишній російський військовий розстріляв двох жителів окупованого Лисичанська
08:31
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ вдарив по об'єктах "Хезболли" в Лівані
08:30
Оновлено
електроенергія, шахеди
Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами. На Франківщині впали уламки
08:28
Ексклюзив
Юнармія
Росіяни пропагандою створюють "машини для вбивств" з дитинства, - депутат Маріупольської міськради
08:20
вугілля порт
Австралійська гірничодобувна компанія виходить з ринку РФ
08:02
OPINION
Олег Манчура
Чому вважають, що на граблях танцюють лише українці?
07:54
Оновлено
обстріл, ППО
Міноборони РФ заявило про знищення 46 повітряних цілей у трьох областях
07:46
Олександр Сирський
Сирський провів розмову із командувачем ЗС США в Європі
07:39
Інфографіка
знищений російський танк Т-72
ЗСУ за добу ліквідували 910 окупантів, 13 артсистем та 3 танки
07:35
Анонс
"Астон Вілла", Ліга конференцій
Ліга конференцій: розклад повторних матчів чвертьфіналу
07:25
"Реал", Андрій Лунін
Лунін наголосив на "складній ситуації" в Україні після виграної серії пенальті в 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів
07:03
Іран
Лідери ЄС готують нові санкції проти Ірану після атаки на Ізраїль
07:00
Анонс
Анатолій Трубін, Бенфіка - Реал Сосьєдад
Ліга Європи: розклад повторних матчів чвертьфіналу
06:46
"Під Харковом загинули Буданов та Сирський": РФ розганяє черговий фейк
06:19
Сергій Марченко
З початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала від партнерів $83,7 млрд
05:56
світ Індонезія виверження вулкана
В Індонезії почалося виверження вулкана: евакуйовано декілька сіл
05:36
мзс Росії
У Росії розробили концепцію гібридної війни з Заходом, - WP
05:08
на фото Шарль Мішель у реабілітаційному центрі
"Постачання зброї та ППО в Україну питання не місяців, а днів", - Шарль Мішель
04:40
Путін і Кім Чен Ин
Росія, Китай, Іран та їх сателіти пов'язані не ідеологією, а відчаєм, - WP
04:12
Російські хакери
Хакери з РФ атакували об'єкти водозабезпечення у Європі та США, - Wired
03:44
У Росії після обстрілів ЗСУ авіабази у Джанкої очікують ударів по Кримському мосту
03:16
Оновлено
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Канада заклала у бюджет на 2024 рік кошти на допомогу Україні: подробиці
02:48
росія хакер
Росія активізувала кампанію з втручання у вибори в США, - заява Microsoft
02:20
У Британії запровадять заборону продажу сигарет народженим після 2009 року
01:52
Кирило Буданов
Буданов запевнив, що в України є план зменшення військової міці РФ, - WP
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV