Фільм "20 днів у Маріуполі" з'явиться на Netflix

Про це повідомили у Facebook Netflix.

Українська оскароносна документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" з 21 квітня буде доступна на Netflix.

"Дні, які б воліли не переживати. "20 Днів у Маріуполі" — 21 квітня на Netflix", - коротко проанонсували на стримінгу.

Фільм, створений у співпраці американської документальної студії ​​FRONTLINE та американського інформаційного агентства Associated Press, - це хроніка перших 20 днів повномасштабного вторгнення, показана через історії людей - свідків і жертв російських звірств. "20 днів у Маріуполі" показує, як росіяни перетворювали місто на руїни: бомбардування пологового, обстріли житлових будинків, братські могили, переховування цивільних у підвалах, а також - порятунок авторів стрічки з оточеного Маріуполя.

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Стрічку супроводжує закадровий голос Чернова. Як режисер пояснював в інтервʼю, він не висловлює власних суджень і не робить висновки, але допомагає глядачам краще зрозуміти те, що відбувається на екрані.

21 березня документальний фільм "20 днів у Маріуполі" зʼявився на всіх українських сервісах. Лише за перший вікенд онлайн-показів стрічка стала рекордсменкою серед документальних фільмів на всіх українських платформах. Її подивилась рекордна кількість глядачів.

Цього року стрічка принесла перший в історії нашої держави "Оскар" для України. Фільм переміг у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Міністерство внутрішніх справ України показало відеоінтервʼю із заступником начальника відділу поліції Донеччини Володимиром Нікуліним, який став одним з головних героїв оскароносного документального фільму Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" та допоміг знімальній групі виїхати з оточеного міста.

Воєнний кореспондент, режисер фільму "20 днів в Маріуполі" Мстислав Чернов поділився, що створювати стрічку було боляче протягом всього шляху.