Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Фільм "20 днів у Маріуполі" з'явиться на Netflix

Фільм "20 днів у Маріуполі" з'явиться на Netflix

16 квітня, 2024 вiвторок
12:43
Кіно

Документальний фільм Мстислава Чорнова про 20 днів облоги росіянами українського портового міста, що отримав перший для України "Оскар", зʼявиться на стримінговому сервісі

Про це повідомили у Facebook Netflix.

Українська оскароносна документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" з 21 квітня буде доступна на Netflix.

"Дні, які б воліли не переживати. "20 Днів у Маріуполі" — 21 квітня на Netflix", - коротко проанонсували на стримінгу.

Фільм, створений у співпраці американської документальної студії ​​FRONTLINE та американського інформаційного агентства Associated Press, - це хроніка перших 20 днів повномасштабного вторгнення, показана через історії людей - свідків і жертв російських звірств. "20 днів у Маріуполі" показує, як росіяни перетворювали місто на руїни: бомбардування пологового, обстріли житлових будинків, братські могили, переховування цивільних у підвалах, а також - порятунок авторів стрічки з оточеного Маріуполя.

Читайте також: "Ми робили свою роботу і показали, як воно є насправді": творці фільму "20 днів у Маріуполі" розповіли про зйомки в окупованому місті

Стрічку супроводжує закадровий голос Чернова. Як режисер пояснював в інтервʼю, він не висловлює власних суджень і не робить висновки, але допомагає глядачам краще зрозуміти те, що відбувається на екрані.

21 березня документальний фільм "20 днів у Маріуполі" зʼявився на всіх українських сервісах. Лише за перший вікенд онлайн-показів стрічка стала рекордсменкою серед документальних фільмів на всіх українських платформах. Її подивилась рекордна кількість глядачів.

Цього року стрічка принесла перший в історії нашої держави  "Оскар" для України. Фільм переміг у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Міністерство внутрішніх справ України показало відеоінтервʼю із заступником начальника відділу поліції Донеччини Володимиром Нікуліним, який став одним з головних героїв оскароносного документального фільму Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" та допоміг знімальній групі виїхати з оточеного міста.

Воєнний кореспондент, режисер фільму "20 днів в Маріуполі" Мстислав Чернов поділився, що створювати стрічку було боляче протягом всього шляху.

Теги:
Культура
Оскар
Маріуполь
Netflix
Читайте також:
Карта бойових дій: Бахмут
15 квітня, 2024 понедiлок
Робимо все, щоб Часів Яр не був захоплений, - заступник командира батальйону ударних БпАК Маляревич
Дональд Трамп
15 квітня, 2024 понедiлок
Вперше в історії США експрезидент став фігурантом кримінальної справи: Трампа судитимуть за звинуваченнями у приховуванні виплат порнозірці
Еммануель Макрон
15 квітня, 2024 понедiлок
Атака Ірану на Ізраїль: Макрон пояснив, чому Франція перехоплювала дрони
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.36
    Купівля 39.36
    Продаж 39.86
  • EUR
    Купівля 41.97
    Продаж 42.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
16 квітня
13:00
Астрономи знайшли найбільшу зоряну чорну діру у Чумацькому Шляху, яка у 33 рази більша за Сонце
12:59
Оновлено
Шольц з Сі Цзіньпіном
Війна РФ проти України: Сі заявив Шольцу про підтримку міжнародної мирної конференції "за участі всіх сторін"
12:48
У Кривому Розі п'яний чоловік справив потребу на меморіал загиблим військовим: йому оголосили підозру
12:44
Вигляд «скручених драконів на шпилі» Старої фондової біржі під час пожежі в Берсені, Копенгаген, Данія, 16 квітня 2024 р.
У Копенгагені сталась пожежа на найстарішій біржі у світі
12:35
ППО війна з Росією СБУ
Контролювала небо України на 700 км: СБУ вразила російську РЛС в Брянській області, - ЗМІ
12:32
фейк
Росія проводить у соцмережах інформаційну операцію з "героїзації" українських ухилянтів, - ГУР
12:10
На фото: Постер фільму "Я, "Побєда" і Берлін"
Фільм "Я, "Побєда" і Берлін" за повістю Скрябіна зібрав у прокаті 53,9 млн грн
12:06
Через негоду є знеструмлення у 4 областях України: ситуація в енергосистемі станом на 16 квітня
12:00
OPINION
Віктор Бобиренко
Про дипломатичні методи
11:56
СБУ Москва ФСБ
У РФ заявили про затримання нібито агента СБУ в справі підриву зрадника Прозорова
11:55
Огляд
світ, міжнародний огляд
Атаки України на НПЗ РФ поглиблюють напругу у відносинах зі США, а Україна називає захист Ізраїлю подвійними стандартами. Акценти світових ЗМІ 16 квітня
11:54
Ексклюзив
Енергетика
Після війни Україна має будувати децентралізовану розосереджену енергетичну систему, - експерт Рябцев
11:47
Бразілія, кримінал
Біля узбережжя Бразилії поліція знайшла човен з 20 розкладеними тілами
11:46
Зеленський заявив, що росіянам вдалося знищити Трипільську ТЕС, бо Україні не вистачило ракет для захисту
11:41
ПАРЄ
ПАРЄ розгляне приєднання Косова до Ради Європи
11:28
Ліз Трас
Експрем'єрка Британії Ліз Трас висловила підтримку Трампу на майбутніх виборах у США
10:55
Оновлено
Протест в Тбілісі
У Тбілісі пройшла акція протесту проти закону про "іноагентів": 14 людей затримали
10:51
Замах на голову Херсонської ОВА Прокудіна: затримано ймовірного навідника
10:32
безпілотник, дрон
Міноборони РФ заявило про збиття повітряної кулі над Курською областю і трьох БПЛА над Білгородщиною
10:24
кораловий риф
Науковці фіксують одне з наймасштабніших знебарвлень коралів у світі. Причина
10:18
Міністерство оборони України
У 2024 році внутрішні аудити виявили в Міноборони втрат ресурсів на 1 млрд 812 млн грн
10:10
Колишній мер Лебедина Олександр Бакликов
На фронті загинув колишній мер Лебедина Олександр Бакликов
10:10
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 16 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:06
OPINION
Валерій Пекар
Голокост навчив, Голодомор і розстріляне Відродження не навчили
10:00
Дональд Туск
Данія та Польща виключають будь-який сценарій, окрім збереження цілісності й незалежності України, - Туск
09:52
Ексклюзив
окупанти
Окупанти перекидали до Часового Яру резерви з Лиманського напрямку, щоб посилити наступальні дії, - речник Нацгвардії Музичук
09:40
Андрій Ніколаєнко суд
Смертельна ДТП з 18-річною дівчиною на Житомирщині: нардепа Ніколаєнка судитимуть
09:34
Ексклюзив
окупанти в Криму
"Це їм не допоможе, але хай звикають до землі": Гуменюк про 100 км російських фортифікацій на узбережжі Криму
09:10
Пакістан, паводок
У Пакистані через зливи й блискавку загинула 41 людина
08:46
У Гданську ліквідували "фабрику документів" і затримали 25-річну українку
08:37
Ван Ї
У Китаї заявили, що продовжуватимуть співпрацю з Іраном і після нападу на Ізраїль
08:33
Світлана Захарова і Путін
У Південній Кореї скасували балет за участі росіянки-"єдинороски" Захарової
08:23
Ексклюзив
Окупанти
З Олешок та Голої Пристані виїхали майже всі окупаційні служби й відбувається постійна ротація військових РФ, - журналістка Вірлич
08:11
У США обвалився міст після того, як в нього врізалося судно
ФБР розслідує обвал мосту в Балтиморі через зіткнення із судном
08:00
OPINION
Олексій Панич
Для Заходу Ізраїль "свій" давно, а до "своєї" України він щойно звикає
07:46
Інфографіка
втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила в Україні 9 танків, 16 артсистем і 920 військових
07:28
G7
Війна в Україні й загострення на Близькому Сході – серед основних тем зустрічі міністрів закордонних справ G7
07:15
Оновлено
шахед
Росія вночі запустила "шахеди" по Україні: Сили оборони не допустили влучань
06:59
Напада на священника у Сіднеї
У Сіднеї чоловік влаштував різанину в церкві: поранено 4 людей, поліція заявила про теракт
06:55
Кіліан Мбаппе, Ліга чемпіонів, ПСЖ
"Барселона" - ПСЖ, "Борусія" - "Атлетико": де дивитися матчі-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV