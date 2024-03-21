Оскароносна стрічка "20 днів у Маріуполі" зʼявилась на всіх українських онлайн-платформах
Документальний фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі", який цьогоріч отримав Оскар, тепер офіційно можна подивитися не лише в кінотеатрах, а й онлайн
Про це повідомив український кінодистриб'ютор "Артхаус Трафік".
21 березня документальний фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі", створений у співпраці американської документальної студії FRONTLINE та американського інформаційного агентства Associated Press, зʼявився на українських сервісах.
Стрічка, яка отримала перший для України Оскар у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм", тепер доступна для перегляду на платформах Sweet.TV, Megogo, Київстар ТБ, Takflix і Volia TV.
Окрім цього, покази фільму на великих екранах тривають в обраних кінотеатрах України.
"20 днів у Маріуполі" - це хроніка перших 20 днів повномасштабного вторгнення, показана через історії людей - свідків і жертв російських звірств. "20 днів у Маріуполі" показує, як росіяни перетворювали місто на руїни: бомбардування пологового, обстріли житлових будинків, братські могили, переховування цивільних у підвалах, а також - порятунок авторів стрічки з оточеного Маріуполя. Стрічку супроводжує закадровий голос Чернова. Як режисер пояснював в інтервʼю, він не висловлює власних суджень і не робить висновки, але допомагає глядачам краще зрозуміти те, що відбувається на екрані.
- У ніч проти 11 березня у Лос-Анджелесі оголосили лауреатів 96-ї кінопремії "Оскар". Головну та основні нагороди виграв фільм Крістофера Нолана - "Оппенгеймер". Україна вперше отримала "Оскар" - фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" переміг у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".
- Міністерство внутрішніх справ України показало відеоінтервʼю із заступником начальника відділу поліції Донеччини Володимиром Нікуліним, який став одним з головних героїв оскароносного документального фільму Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" та допоміг знімальній групі виїхати з оточеного міста.
- Воєнний кореспондент, режисер фільму "20 днів в Маріуполі" Мстислав Чернов поділився, що створювати стрічку було боляче протягом всього шляху
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