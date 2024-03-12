Вийшов мініфільм про поліцейського Нікуліна, який допоміг виїхати з облоги авторам "20 днів у Маріуполі"
МВС України опублікувало інтервʼю з поліцейським Володимиром Нікуліним, який допомагав знімальній групі відправляти відео з Маріуполя та вивіз їх з оточеного міста
Відео оприлюднене у Facebook МВС України.
Міністерство внутрішніх справ України показало відеоінтервʼю із заступником начальника відділу поліції Донеччини Володимиром Нікуліним, який став одним з головних героїв оскароносного документального фільму Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі".
Поліцейський зустрів знімальну групу поблизу атакованого ворогом 9 березня 2022 року пологового будинку і відтоді супроводжував журналістів.
"Я розумів, що у такому місці міжнародні журналісти потребують допомоги. У тій ситуації у Маріуполі, коли ми розуміли, що перебуваємо в облозі, в оточенні, що росіяни руйнують місто, знищують людей, висвітлення цього, допомога журналістам - це дуже важливо", - поділився Нікулін у мініфільмі.
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Разом Мстислав Чернов, Євгеній Малолєтка та Володимир Нікулін переживали обстріли, перебували на місцях злочинів, шукали зв'язок, щоб показати світові фото і відеодокази російського терору. Поліцейський возив журналістів до єдиного місця, де був інтернет, щоб вони могли передавати зняті матеріали з Маріуполя до редакції Associeted Press. Він постійно наголошує, що показати світові правду про події в Маріуполі надважливо.
"Мої друзі завдали правдою великий удар по окупантах", - каже Нікулін.
У фільмі "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов наголошує, що саме Володимир переконував, що журналісти мають виїхати з Маріуполя, щоб зберегти відео- та фотоматеріали, інакше росіяни змусять їх заявити, що оприлюднені на весь світ кадри з Маріуполя були фейком. Вивезти саме оригінали було надзвичайно важливо, адже лише оригінали можуть бути використані як докази злочинів Росії у суді.
- У Лос-Анджелесі оголосили лауреатів 96-ї кінопремії "Оскар". Головну та основні нагороди виграв фільм Крістофера Нолана - "Оппенгеймер". Україна вперше отримала "Оскар" - фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" переміг у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".
- Президент України Володимир Зеленський, коментуючи нагородження авторів фільму, сказав, що стрічка показує правду про російський тероризм.
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