"Показує правду про російський тероризм": Зеленський подякував команді фільму "20 днів у Маріуполі"
Президент України Володимир Зеленський подякував творцям українського фільму "20 днів у Маріуполі", який отримав премію "Оскар" як найкраща повнометражна документальна стрічка
Про це він написав у телеграм.
"Понад два роки тому Росія жорстоко атакувала Маріуполь. "20 днів у Маріуполі" - фільм, який показує правду про російський тероризм. Дякую команді, яка працювала над цим фільмом і здобула таку важливу нагороду "Оскар", - йдеться у повідомленні.
Зеленський додав, що ця нагорода дає змогу голосно сказати про російську війну проти України.
Президент також подякував усім журналістам у світі, які "розуміють важливість висвітлення правди про нашу боротьбу та розповідають її".
"Ми пам’ятаємо й ніколи не забудемо кожен день цієї війни, кожен день Маріуполя, його захисників і захисниць. Ми пам’ятаємо всіх, хто боровся заради міста. Памʼятаємо та маємо звільнити з російського полону всіх оборонців Маріуполя та "Азовсталі", яких досі утримують у нелюдських умовах. Ми пам’ятаємо, що маємо перемогти російське зло, щоб відновити нормальне життя для всіх наших людей, для кожного нашого міста", - наголосив український лідер.
Зеленський також висловив вдячність кожному й кожній, хто поширює правду про війну, про хоробрість наших людей і про біль нашого народу.
"Правда долає все. І я дякую кожному у світі, хто підтримує нашу державу, наших людей із перших днів цієї війни. Разом маємо захистити життя", - підсумував президент.
- У Лос-Анджелесі оголосили лауреатів 96-ї кінопремії "Оскар". Головну та основні нагороди виграв фільм Крістофера Нолана - "Оппенгеймер". Україна вперше виграла "Оскар" - фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" переміг у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".
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