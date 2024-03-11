"Показує правду про російський тероризм": Зеленський подякував команді фільму "20 днів у Маріуполі"

Про це він написав у телеграм.

"Понад два роки тому Росія жорстоко атакувала Маріуполь. "20 днів у Маріуполі" - фільм, який показує правду про російський тероризм. Дякую команді, яка працювала над цим фільмом і здобула таку важливу нагороду "Оскар", - йдеться у повідомленні.

Зеленський додав, що ця нагорода дає змогу голосно сказати про російську війну проти України.

Президент також подякував усім журналістам у світі, які "розуміють важливість висвітлення правди про нашу боротьбу та розповідають її".

"Ми пам’ятаємо й ніколи не забудемо кожен день цієї війни, кожен день Маріуполя, його захисників і захисниць. Ми пам’ятаємо всіх, хто боровся заради міста. Памʼятаємо та маємо звільнити з російського полону всіх оборонців Маріуполя та "Азовсталі", яких досі утримують у нелюдських умовах. Ми пам’ятаємо, що маємо перемогти російське зло, щоб відновити нормальне життя для всіх наших людей, для кожного нашого міста", - наголосив український лідер.

Зеленський також висловив вдячність кожному й кожній, хто поширює правду про війну, про хоробрість наших людей і про біль нашого народу.

"Правда долає все. І я дякую кожному у світі, хто підтримує нашу державу, наших людей із перших днів цієї війни. Разом маємо захистити життя", - підсумував президент.