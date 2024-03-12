Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Режисер "20 днів у Маріуполі" розповів, що для нього було найстрашнішим

Режисер "20 днів у Маріуполі" розповів, що для нього було найстрашнішим

12 березня, 2024 вiвторок
16:31
Кіно Мстислав Чернов

Воєнний кореспондент, режисер фільму "20 днів в Маріуполі" Мстислав Чернов поділився, що створювати стрічку було боляче протягом всього шляху

Про це він сказав в інтервʼю DW. 

Автор документального фільму "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов, який отримав перший "Оскар" для України, розповів, що його переповнювали емоції від початку і до кінця створення стрічки.

"Коли я знімав, я плакав. Коли я монтував, я плакав. Коли я дивився цей фільм в кінотеатрі, я плакав. Тобто емоції завжди залишаються. І це боляче. Це завжди боляче. Але це те, що робить нас людьми", - зазначив Чернов.

Він зауважив, що у їхньому болісному фільмі показаний дуже малий відсоток страждань, які насправді відбувалися у Маріуполі. Це команда документалки зробила навмисно, щоб не відвернути глядача.

"Насправді те, що ми змогли показати у фільмі, це може, тільки один відсоток від того, що відбувалося. Було знято набагато більше, а відбувалося ще більше. І, на жаль, ми ніколи не зможемо до кінця зрозуміти масштабів цих руйнувань. Тому що Маріуполь повністю зруйнований, від нього нічого не залишилось. І для нас було дуже важливо не відштовхнути глядача, бо якщо показати все, що ми бачили, була небезпека, що люди відвернуться від екрана і не будуть дивитись. Нам потрібно було знайти баланс між тим, щоб показати правду, показати всі страждання, і не відштовхнути глядача. Мені здається, що нам це вдалося. Доказ тому - приз глядацьких симпатій (на кінофестивалі "Санденс", - ред.). Але мені б хотілося показати більше", - поділився режисер.

Читайте також: "Я б дуже хотіла, щоб цього фільму ніколи не було", – продюсерка "20 днів у Маріуполі" Василиса Степаненко

Чернов зізнався, що для нього було найстрашнішим за ці 20 днів у Маріуполі. 

"Смерті дітей. Це найстрашніше. В цей час я думав про своїх доньок. І ще одне, мабуть, найстрашніше - це відчуття, що ми не можемо нічого змінити. Скільки б ми не знімали, скільки б ми не показували це світу, все одно це продовжувалось. Це було страшне відчуття, що ми нічого не можемо зробити. І я думаю, що у багатьох, кого ми бачимо в фільмі, теж є таке відчуття: в лікарів, які не змогли врятувати дітей, у військових, які не змогли втримати цю навалу", - додав режисер.

  • У Лос-Анджелесі оголосили лауреатів 96-ї кінопремії "Оскар". Головну та основні нагороди виграв фільм Крістофера Нолана - "Оппенгеймер". Україна вперше отримала "Оскар" - фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" переміг у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".
  • Президент України Володимир Зеленський, коментуючи нагородження авторів фільму, сказав, що стрічка показує правду про російський тероризм.
  • Міністерство внутрішніх справ України показало відеоінтервʼю із заступником начальника відділу поліції Донеччини Володимиром Нікуліним, який став одним з головних героїв оскароносного документального фільму Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" та допоміг знімальній групі виїхати з оточеного міста.
Теги:
Культура
Оскар
Маріуполь
Читайте також:
У Донецькій області підірвали машину зрадника Ігоря Циферов
10 березня, 2024 неділя
В окупованому Докучаєвську підірвали авто зі зрадником, що раніше працював у СБУ, - журналіст Цаплієнко
війна з Росією нафта ППО безпілотник
12 березня, 2024 вiвторок
У Росії дрони атакували сім областей: у двох влучили в нафтобази
Путін
11 березня, 2024 понедiлок
Українські хакери дістали документи, які свідчать про наміри РФ воювати із Заходом
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.23
    Купівля 38.23
    Продаж 38.74
  • EUR
    Купівля 41.63
    Продаж 42.42
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
12 березня
17:21
"Рух" - "Дніпро-1", УПЛ
Футболістів СК "Дніпро-1" забронювали від мобілізації
17:20
новини Львова
Російський агент, який шпигував за будівлями СБУ та ЗСУ, отримав 15 років тюрми
17:06
Raiffeisen Bank
Вашингтон погрожує виключити Raiffeisen Bank із фінансової системи США, якщо той не розірве усі зв'язки з РФ
17:04
Мобілізація, повістки
Покарання для ухилянтів: нардеп Здебський стверджує, що Рада й надалі шукатиме методів впливу
17:02
екологія акції протесту
Поліція Швеції розігнала мітинг екоактивістів на чолі з Гретою Тунберг під парламентом
16:53
Віктор Циганков, Жирона, Ла Ліга, чемпіонат Іспанії
Українець Циганков потрапив у збірну найкращих футболістів туру Ла Ліги
16:44
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:41
Оновлено
обстріл Сумщини
Росіяни завдали авіаудару по будинку на Сумщині: постраждала багатодітна родина
16:39
Маріуполь
У Маріуполі озброєні "мобільні групи" окупантів ходять по будинках жителів, змушуючи їх голосувати на псевдовиборах Путіна
16:37
Пентагон
Пентагону потрібно $10 млрд, щоб поповнити запас зброї замість надісланої Україні
16:25
Зеленський
Зеленський підписав закон про збереження репродуктивних клітин військових після їхньої смерті
16:22
Оновлено
світ Росія авіакатастрофа
В Іванівській області РФ розбився військово-транспортний літак Іл-76, загинуло 15 осіб
16:20
Ексклюзив
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
Офіцер "Легіону Свободи" назвав найгарячіші точки Мар'їнського напрямку
16:20
День Гідності та Свободи, Україна, прапор України
Що війна в Україні означає для Азії
16:11
Україна ЄС
ЗМІ дізналися, які кроки України на шляху до ЄС Єврокомісія вважає незавершеними
16:04
Штаб-квартира ЄС в Брюсселі
Європарламент проголосував за криміналізацію в ЄС обходу санкцій проти Росії
16:00
В Україні ліквідували одну з найбільших агентурних мереж ФСБ, яка поширювала прокремлівські наративи й діяла "під прикриттям" УПЦ МП
16:00
OPINION
Андрій Бондар
Скільки у Папи дивізій? Він сам — дивізія Кремля
15:59
на фото: Хав'єр Мілей
Президент Аргентини Мілей підвищив собі зарплатню на 48%, його звинуватили у "брехні усім аргентинцям"
15:57
Пашинян заявив про припинення спільного патрулювання аеропорту Єревана з прикордонниками РФ з 1 серпня
15:38
Оновлено
Білорусь військові навчання
Режим Лукашенка знову оголосив перевірку бойової готовності ЗС Білорусі. Навчаннями керують російські інструктори
15:31
Apple дозволить завантажувати застосунки з браузерів, щоб уникнути перевірки з боку ЄС
15:30
Ексклюзив
Легіон "Свобода Росії"
Якщо хоч один батальйон РФ перейде на бік росіян, які воюють проти Путіна, може піти ланцюгова реакція по всій армії, - майор запасу НГУ Гетьман
15:27
НАТО
Варшава розраховує, що в разі загрози країні НАТО надішле в Польщу 300 тис. солдатів
14:57
НМТ
НМТ-2О24: у яких країнах українські абітурієнти зможуть скласти тест
14:53
УПЛ: розклад матчів та трансляцій 21-го туру
14:50
Вийшов мініфільм про поліцейського Нікуліна, який допоміг виїхати з облоги авторам "20 днів у Маріуполі"
14:46
війна з росією нафта безпілотник
Пошкоджений нічним ударом НПЗ Лукойлу втратив половину потужності, - Reuters
14:45
Кремль москва
РФ заборонила в'їзд політикам країн Балтії, звинувативши їх у "переписуванні історії та героїзації нацизму"
14:44
розмінування деокупованих територій
Щонайменше два роки знадобиться на розмінування правобережжя Херсонщини, - голова ОВА Прокудін
14:17
Оновлено
війна з Росією нафта ППО безпілотник
У Росії дрони атакували сім областей: у двох влучили в нафтобази
14:11
Чарльз ІІІ
Король Чарльз записав перше відеозвернення після діагностування раку
14:05
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 12 березня: скільки коштують долар, євро та злотий
14:04
фейк
"РФ не хотіла, але була змушена окупувати південь України": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 12 березня
14:03
фейк
"ЗСУ готові до будь-яких викликів": у Сумській ОВА спростували фейк про наступ РФ на область
14:02
OPINION
Віталій Портников
Чому вирізали "український Оскар". Колонка Віталія Портникова
13:54
Оновлено
легіон "Свобода Росії"
Легіон "Свобода Росії" заявив про взяття під контроль селища у Курській області РФ
13:49
СБУ викрила нові "схеми для ухилянтів": серед фігурантів - троє посадовців медзакладів та адвокатка
Посадовці медзакладів, адвокатка, благодійниця: СБУ викрили нові схеми для ухилянтів
13:44
На фото: Робота "Королева Мавпа" Бенксі
На Бенксі подали до суду, це може змусити його розкрити свою особу
13:43
ЗАЕС
Очільник МАГАТЕ Гроссі заявив, що недопуск українських фахівців на ЗАЕС не загрожує її безпеці
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV