Фільм "20 днів у Маріуполі" став рекордсменом на українських стрімінгових платформах

Про це повідомляє Forbes із посиланням на пресслужби стрімінгів.

Український документальний фільм про перші 20 днів повномасштабного вторгнення у Маріуполі, показаний через історії людей, свідків і жертв російських звірств, лише за премʼєрний вікенд онлайн-показів став рекордсменом серед документальних фільмів на всіх українських платформах.

Так, стрічка встановила рекорд продажів на "Київстар ТБ" за весь час існування платформи. На Megogo до фільму відкрили понад 21 тис. доступів, а на Volia TV стрічку подивились близько 18% від загальної кількості користувачів. На стримінгу Takflix фільм став абсолютним рекордсменом за кількістю переглядів.

На Megogo відкрили понад 21 тис. доступів до фільму з урахуванням передзамовлення, що зробило документалку одним із лідерів загального рейтингу.

Фільм також встановив абсолютний рекорд за кількістю переглядів на Takflix за перший вікенд. Це найвищий показник за всю історію існування платформи – від грудня 2019 року. Картина обійшла стрічки "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча і "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго" Надії Парфан.

На "Київстар ТБ" стрічка показала рекордні продажі за весь час існування платформи, обігнавши світові та українські кінохіти. У період із 21 по 24 березня фільм увійшов у топ 10 за кількістю переглядів серед усього VOD-контенту.

На Volia TV з 21 по 23 березня стрічку переглянули близько 18% від загальної кількості користувачів. За три дні фільм зібрав уп’ятеро більше переглядів у порівнянні з усіма іншими стрічками онлайн-кінотеатру.

21 березня документальний фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі", створений у співпраці американської документальної студії ​​FRONTLINE та американського інформаційного агентства Associated Press, зʼявився на українських сервісах. Цього року стрічка принесла перший в історії нашої держави "Оскар" для України. Фільм переміг у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Міністерство внутрішніх справ України показало відеоінтервʼю із заступником начальника відділу поліції Донеччини Володимиром Нікуліним, який став одним з головних героїв оскароносного документального фільму Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" та допоміг знімальній групі виїхати з оточеного міста.

Воєнний кореспондент, режисер фільму "20 днів в Маріуполі" Мстислав Чернов поділився, що створювати стрічку було боляче протягом всього шляху.