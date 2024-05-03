Туреччина готова повністю припинити торгівлю з Ізраїлем через гуманітарну ситуацію в Газі
Туреччина підтвердила, що повністю припинить будь-яку торгівлю з Ізраїлем, доки країна не забезпечить безперебійний і достатній потік гуманітарної допомоги в Газу
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
"Туреччина вирішила розширити тогорічні обмеження на деякі турецькі експортні товари до Ізраїлю через посилення гуманітарної трагедії в Палестині", — йдеться в заяві міністерства торгівлі, додаючи, що триває робота, щоб гарантувати гуманітарну безпеку палестинцям.
Цей крок посилює і без того високу напруженість між колись близькими союзниками через війну в Газі, оскільки президент Туреччини Реджеп Ердоган посилює критику Ізраїлю та намагається консолідувати підтримку серед консервативних виборців вдома.
"Розпочато другий етап заходів, вжитих на державному рівні, і експортно-імпортні операції, пов’язані з Ізраїлем, призупинені для охоплення всіх товарів. Туреччина буде твердо і рішуче впроваджувати ці нові заходи, поки уряд Ізраїлю не дозволить безперебійний і достатній потік гуманітарної допомоги в Газу", — йдеться в заяві.
За даними Турецького статистичного інституту, у 2023 році товарообіг між країнами становив $6,8 млрд, з яких 76% становив турецький експорт. Ізраїльський імпорт із Туреччини в 2023 році склав $4,6 млрд, що робить її шостим за величиною джерелом імпорту в Ізраїлі, згідно з даними Центрального статистичного бюро Ізраїлю. Основним імпортом з Туреччини були сталь, машини, мінерали та паливо, а також харчові продукти.
"Це поведінка диктатора, який порушує інтереси турецького народу та бізнес-спільноти, ігноруючи міжнародні торгові угоди", — заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац, додавши, що ізраїльський уряд працюватиме над створенням негайних альтернатив для торгівлі з Туреччиною шляхом збільшення місцевого виробництва та пошуку інших постачальників.
Глава головної організації промисловців в Ізраїлі закликав уряд запровадити захисні мита в розмірі 100% на весь імпорт з Туреччини протягом наступних трьох років і розглянути можливість повної заборони імпорту деяких товарів.
"Це єдиний спосіб для Ердогана зрозуміти, що він не може гратися з нами і що його дії матимуть довгострокові наслідки", — сказав Рон Томер, президент Асоціації виробників Ізраїлю, у заяві.
Він додав, що Ізраїль повинен зробити все можливе, щоб заохочувати створення та розширення місцевих харчових і будівельних заводів і позбутися залежності від Туреччини.
- У вівторок, 16 квітня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Беньяміна Нетаньягу в ударах Ірану по Ізраїлю.
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