Ердоган звинуватив Нетаньягу, що він спровокував удари Ірану по Ізраїлю

Про це повідомляє Daily Sabah.

За словами Реджепа Таїпа Ердогана, Беньямін Нетаньягу своїми діями спровокував нещодавні удари Ірану по ізраїльській території.

"Президент Ердоган заявив, що Нетаньягу та його адміністрація самі відповідальні за атаки Ірану 13 квітня", - йдеться в повідомленні видання.

За словами турецького лідера, Ізраїль "намагається поширити конфлікт у регіоні за допомогою провокацій".