Ердоган звинуватив Нетаньягу, що він спровокував удари Ірану по Ізраїлю
У вівторок, 16 квітня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Беньяміна Нетаньягу в ударах Ірану по Ізраїлю
Про це повідомляє Daily Sabah.
За словами Реджепа Таїпа Ердогана, Беньямін Нетаньягу своїми діями спровокував нещодавні удари Ірану по ізраїльській території.
"Президент Ердоган заявив, що Нетаньягу та його адміністрація самі відповідальні за атаки Ірану 13 квітня", - йдеться в повідомленні видання.
За словами турецького лідера, Ізраїль "намагається поширити конфлікт у регіоні за допомогою провокацій".
- У ніч із суботи на неділю Іран запустив по Ізраїлю безпілотники та ракети. Еспресо.TV у режимі реального часу слідкував за подіями на Близькому Сході - напруженою ситуацією навколо Ізраїлю та Ірану. Більше про це читайте тут
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.36 Купівля 39.36Продаж 39.87
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.75
- Актуальне
- Важливе