Чернишов закликав Туреччину зберігати газ в Україні

Про це йшлося на зустрічі Чернишова з міністром енергетики та природних ресурсів Турецької Республіки Альпарсланом Байрактаром, поінформувала пресслужба Нафтогазу.

Зустріч відбулася 2 травня у Стамбулі.

"Ми зацікавлені у поглибленні двосторонньої співпраці, зокрема з енергетичними компаніями Туреччини. Ми готові запропонувати власні підземні сховища для зберігання турецьких газових резервів на дійсно вигідних і конкурентних умовах", - сказав український міністр.

Сторони також говорили про співпрацю у сфері трейдингу газу.

"Переконаний, що розширення нашого співробітництва сприятиме стабільності та енергетичній безпеці регіону", – додав Чернишов.