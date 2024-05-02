Чернишов закликав Туреччину зберігати газ в Україні
Голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов заявив, що компанія зацікавлена у розширенні двосторонньої співпраці з енергетичними компаніями Туреччини
Про це йшлося на зустрічі Чернишова з міністром енергетики та природних ресурсів Турецької Республіки Альпарсланом Байрактаром, поінформувала пресслужба Нафтогазу.
Зустріч відбулася 2 травня у Стамбулі.
"Ми зацікавлені у поглибленні двосторонньої співпраці, зокрема з енергетичними компаніями Туреччини. Ми готові запропонувати власні підземні сховища для зберігання турецьких газових резервів на дійсно вигідних і конкурентних умовах", - сказав український міністр.
Сторони також говорили про співпрацю у сфері трейдингу газу.
"Переконаний, що розширення нашого співробітництва сприятиме стабільності та енергетичній безпеці регіону", – додав Чернишов.
- На Львівщині 24 березня російські війська атакували ракетами та ударними безпілотниками об'єкт критичної інфраструктури.
- Пізніше того дня росіяни ще раз запустили ракети в той самий об’єкт критичної інфраструктури на заході України. Цього разу це були гіперзвукові ракети "Кинджал". Ракети пошкодили наземну інфраструктуру українського підземного сховища газу.
- 30 квітня Чернишов закликав країни ЄС допомогти у захисті сховищ природного газу, де також зберігається блакитне паливо європейських трейдерів.
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