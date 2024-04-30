Очільник Нафтогазу Чернишов закликав ЄС захистити газові сховища від атак РФ

Про це він сказав в інтерв'ю FT.

За словами посадовця, резервуари, де Україна зберігає газ, розташовані на глибині три кілометри, але Росія б'є по обладнанню, за допомогою якого газ закачують і підіймають. Попри це удари по газосховищах не змогли зупинити їхню роботу.

"Нам вдалося відремонтувати обладнання (на поверхні, - ред.) і ми виконуємо наші зобов'язання", – сказав Чернишов.

Він наголосив, що Євросоюз міг би допомогти Україні в захисті цих об'єктів, враховуючи, що це в його власних інтересах. Українські сховища відіграли важливу роль в енергетичній безпеці ЄС минулого року, давши змогу європейським країнам менше використовувати газ зі своїх сховищ і більше покладатися на Україну.

Нафтогаз розраховує, що цьогоріч європейські компанії закачають ще більше газу в українські підземні сховища – до 4 млрд кубометрів (торік було 2,5 млрд кубометрів).