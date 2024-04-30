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Очільник Нафтогазу Чернишов закликав ЄС захистити газові сховища від атак РФ

30 квітня, 2024 вiвторок
10:24
Економіка Олексій Чернишов, НАК "Нафтогаз"

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов закликав країни ЄС допомогти у захисті сховищ природного газу, де також зберігається блакитне паливо європейських трейдерів

Про це він сказав в інтерв'ю FT.

За словами посадовця, резервуари, де Україна зберігає газ, розташовані на глибині три кілометри, але Росія б'є по обладнанню, за допомогою якого газ закачують і підіймають. Попри це удари по газосховищах не змогли зупинити їхню роботу.

"Нам вдалося відремонтувати обладнання (на поверхні, - ред.) і ми виконуємо наші зобов'язання", – сказав Чернишов.

Він наголосив, що Євросоюз міг би допомогти Україні в захисті цих об'єктів, враховуючи, що це в його власних інтересах. Українські сховища відіграли важливу роль в енергетичній безпеці ЄС минулого року, давши змогу європейським країнам менше використовувати газ зі своїх сховищ і більше покладатися на Україну.

Нафтогаз розраховує, що цьогоріч європейські компанії закачають ще більше газу в українські підземні сховища – до 4 млрд кубометрів (торік було 2,5 млрд кубометрів).

  • На Львівщині 24 березня російські війська атакували ракетами та ударними безпілотниками об'єкт критичної інфраструктури.
  • Пізніше того дня росіяни ще раз запустили ракети в той самий об’єкт критичної інфраструктури на заході України. Цього разу це були гіперзвукові ракети "Кинджал". Ракети пошкодили наземну інфраструктуру українського підземного сховища газу.
Теги:
Новини
Україна
газ
Нафтогаз
Війна з Росією
Енергетика
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