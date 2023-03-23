Іспанія приєдналася до угоди ЄС із постачання боєприпасів в Україну

Про це йдеться в заяві міністерства оборони Іспанії, інформує"Європейська правда".

"Після завершення необхідних адміністративних формальностей міністерка оборони (Іспанії – ред.) підписала в середу проектну угоду про спільну закупівлю боєприпасів в межах Європейського Союзу", – зазначається там.

Таким чином, Іспанія стала дев’ятнадцятою країною-учасником проєкту.

Його мета, по-перше – це збільшення постачання артилерійських боєприпасів для ЗСУ; по-друге, запровадження спільних закупівель європейських держав та прискорення їхніх темпів для поповнення власних запасів; по-третє, швидке нарощування виробничих потужностей європейського оборонпрому.

Тоді ж угоду підписали Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина, Швеція та Норвегія.