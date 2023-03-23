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Головна війна з Росією Іспанія приєдналася до угоди ЄС із постачання боєприпасів в Україну

Іспанія приєдналася до угоди ЄС із постачання боєприпасів в Україну

23 березня, 2023 четвер
00:27
війна з Росією

Іспанія в середу оголосила про приєднання до схваленої напередодні ініціативи з закупівлі одного мільйона артилерійських снарядів для України протягом року

Про це йдеться в заяві міністерства оборони Іспанії, інформує"Європейська правда".

"Після завершення необхідних адміністративних формальностей міністерка оборони (Іспанії – ред.) підписала в середу проектну угоду про спільну закупівлю боєприпасів в межах Європейського Союзу", – зазначається там.

Таким чином, Іспанія стала дев’ятнадцятою країною-учасником проєкту.

Його мета, по-перше – це збільшення постачання артилерійських боєприпасів для ЗСУ; по-друге, запровадження спільних закупівель європейських держав та прискорення їхніх темпів для поповнення власних запасів; по-третє, швидке нарощування виробничих потужностей європейського оборонпрому.

Тоді ж угоду підписали Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина, Швеція та Норвегія.

  • Нагадаємо, 20 березня, стало відомо, що більшість країн ЄС затвердили план постачання боєприпасів в Україну. Проте офіційного оголошення поки немає.
  • Кількох країн немає у попередньому списку учасників проєкту, проте лише Угорщина офіційно заявила, що відмовилася брати участь у придбання 1 млн боєприпасів для України.
  • Польща і ще декілька країн не підписалися під планом ЄС із постачання боєприпасів в Україну. У Варшаві непідписання угоди пояснили тим, що не завершено внутрішні процедури у країні. Щоправда, про що саме йдеться, не сказано.

ЄС
Іспанія
допомога Україні
зброя для України
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