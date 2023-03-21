Про це повідомляє RMF24.

Пояснюючи, чому Польща не підписала угоду, польські дипломати запевняють, що йдеться про завершення внутрішніх процедур у країні. Щоправда, про що саме йдеться, вони не кажуть.

Про наміри інших країн приєднатися до угоди "після завершення національних процедур" йдеться у повідомленні Європейського оборонного агентства, яке розкриває деталі проєкту.

Польські дипломати стверджують, що Польща підпише документ найближчими днями.

Вони запевняють, що Польща буде одним з трьох головних бенефіціарів спільних закупівель ЄС. Для країни це можливість отримання контрактів, підтримки та збільшення виробничих потужностей, адже – поряд з Францією та Німеччиною – Польща є одним з найбільших виробників боєприпасів, яких потребує Україна.

Повідомляється, що найближчими днями завод "Dezamet", що виробляє боєприпаси калібру 155 мм у Новій Дембі, відвідає комісар ЄС з питань промисловості Тьєррі Бретон.

Проєкт, підписаний 18 країнами, відкриває перед країнами два шляхи: дворічну прискорену процедуру для артилерійських снарядів калібру 155 мм і семирічний проєкт із закупівлі різних типів боєприпасів.

На сьогодні угоду підписали Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина, Швеція та Норвегія.