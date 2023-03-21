Польща і ще декілька країн не підписалися під планом ЄС із постачання боєприпасів в Україну
Польща у понеділок не підписалась під проєктом спільних закупівель боєприпасів для України і для поповнення запасів країн ЄС, але обіцяє зробити це найближчими днями
Про це повідомляє RMF24.
Пояснюючи, чому Польща не підписала угоду, польські дипломати запевняють, що йдеться про завершення внутрішніх процедур у країні. Щоправда, про що саме йдеться, вони не кажуть.
Про наміри інших країн приєднатися до угоди "після завершення національних процедур" йдеться у повідомленні Європейського оборонного агентства, яке розкриває деталі проєкту.
Польські дипломати стверджують, що Польща підпише документ найближчими днями.
Вони запевняють, що Польща буде одним з трьох головних бенефіціарів спільних закупівель ЄС. Для країни це можливість отримання контрактів, підтримки та збільшення виробничих потужностей, адже – поряд з Францією та Німеччиною – Польща є одним з найбільших виробників боєприпасів, яких потребує Україна.
Повідомляється, що найближчими днями завод "Dezamet", що виробляє боєприпаси калібру 155 мм у Новій Дембі, відвідає комісар ЄС з питань промисловості Тьєррі Бретон.
Проєкт, підписаний 18 країнами, відкриває перед країнами два шляхи: дворічну прискорену процедуру для артилерійських снарядів калібру 155 мм і семирічний проєкт із закупівлі різних типів боєприпасів.
На сьогодні угоду підписали Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина, Швеція та Норвегія.
- Нагадаємо, 20 березня, стало відомо, що більшість країн ЄС затвердили план постачання боєприпасів в Україну. Проте офіційного оголошення поки немає.
- Кількох країн немає у попередньому списку учасників проєкту, проте дише Угорщина офіційно заявила, що відмовилася брати участь у придбання 1 млн боєприпасів для України.
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