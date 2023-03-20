Голови МЗС Євросоюзу у понеділок планують підписати план постачання боєприпасів Україні, - Йозвяк
У понеділок, 20 березня міністри закордонних справ Європейського Союзу планують підписати план постачання боєприпасів для України
Про це у твіттері заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Міністри закордонних справ ЄС мають завтра підписати план постачання боєприпасів для України - з метою забезпечення Києва 1 мільйоном артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців", - написав він.
За словами Йозвяка, цьому рішенню посприяла вражаюча дипломатична робота Естонії.
EU foreign ministers should be able to sign of its ammunition plan for #Ukraine tomorrow - with the goal of providing 1 million artillery rounds for Kyiv in the course of the upcoming 12 months. Impressive diplomatic work by #Estonia that got the ball rolling on this file. https://t.co/bzYy8XjgQK— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 19, 2023
- 17 березня віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс анонсував переказ Україні другого траншу макрофінансової підтримки в 1,5 млрд євро з пакета допомоги на 18 млрд євро.
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