Голови МЗС Євросоюзу у понеділок планують підписати план постачання боєприпасів Україні, - Йозвяк

Про це у твіттері заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Міністри закордонних справ ЄС мають завтра підписати план постачання боєприпасів для України - з метою забезпечення Києва 1 мільйоном артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців", - написав він.

За словами Йозвяка, цьому рішенню посприяла вражаюча дипломатична робота Естонії.

EU foreign ministers should be able to sign of its ammunition plan for #Ukraine tomorrow - with the goal of providing 1 million artillery rounds for Kyiv in the course of the upcoming 12 months. Impressive diplomatic work by #Estonia that got the ball rolling on this file. https://t.co/bzYy8XjgQK — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 19, 2023