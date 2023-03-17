Наступного тижня Україна отримає 1,5 млрд євро з пакету макрофінансової допомоги ЄС, - Єврокомісія
Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс анонсував переказ Україні другого траншу макрофінансової підтримки в 1,5 млрд євро з пакета допомоги на €18 млрд
Про це Валдіс Домбровскіс написав у телеграмі.
Віцепрезидент Єврокомісії ствердив, що наступного тижня ЄС розраховує здійснити другий платіж у 1,5 млрд євро екстреної допомоги, аби допомогти Україні задовольнити нагальні потреби.
"ЄС зобов'язується підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - запевнив він.
- Нагадаємо, 13 грудня 2022 року всі 27 країн - членів ЄС підтримали надання Україні €18 млрд допомоги у 2023 році. Днем раніше посли ЄС "практично одноголосно" схвалили пакет фінансової підтримки для надання Україні 18 мільярдів євро у 2023 році.
- Перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3 млрд євро з обіцяних вісімнадцяти надійшов Україні вже в січні.
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