Про це Валдіс Домбровскіс написав у телеграмі.

Віцепрезидент Єврокомісії ствердив, що наступного тижня ЄС розраховує здійснити другий платіж у 1,5 млрд євро екстреної допомоги, аби допомогти Україні задовольнити нагальні потреби.

"ЄС зобов'язується підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - запевнив він.