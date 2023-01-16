Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив 16 січня.

"Україна та ЄС щойно підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання €18 млрд макрофінансової допомоги. Це допоможе надалі підтримувати макроекономічну стабільність", - написав він.

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс уточнив, що перший транш у розмірі 3 млрд євро надійде вже цього тижня.

13 грудня 2022 року всі 27 країн - членів ЄС підтримали надання Україні €18 млрд допомоги у 2023 році. Днем раніше посли ЄС "практично одноголосно" схвалили пакет фінансової підтримки для надання Україні 18 мільярдів євро у 2023 році.

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