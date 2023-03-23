Польща приєдналася до програми закупівель ЄС боєприпасів для України
Польща приєдналася до спільних закупівель країнами Європейського Союзу 1 млн боєприпасів для України впродовж року
Про це повідомила польська радіостанція RMF FM.
Міністерство національної оборони Польщі підписало необхідні документи і західна сусідка України приєдналась до майже двох десятків країн Європи, які раніше домовились про спільні закупівлі боєприпасів.
Їх мета, по-перше – це збільшення постачання артилерійських боєприпасів для ЗСУ; по-друге, запровадження спільних закупівель європейських держав та прискорення їхніх темпів для поповнення власних запасів; по-третє, швидке нарощування виробничих потужностей європейського оборонпрому.
- Нагадаємо, 20 березня, стало відомо, що більшість країн ЄС затвердили план постачання боєприпасів в Україну. Угоду підписали Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина, Швеція та Норвегія.
- Кількох країн немає у попередньому списку учасників проєкту, проте лише Угорщина офіційно заявила, що відмовилася брати участь у придбання 1 млн боєприпасів для України.
- Польща і ще декілька країн не підписалися під планом ЄС із постачання боєприпасів в Україну. У Варшаві непідписання угоди пояснили тим, що не завершено внутрішні процедури у країні.
- 22 березня до угоди про спільні закупівлі приєдналась також Іспанія.
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