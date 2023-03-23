Польща приєдналася до програми закупівель ЄС боєприпасів для України

Про це повідомила польська радіостанція RMF FM.

Міністерство національної оборони Польщі підписало необхідні документи і західна сусідка України приєдналась до майже двох десятків країн Європи, які раніше домовились про спільні закупівлі боєприпасів.

Їх мета, по-перше – це збільшення постачання артилерійських боєприпасів для ЗСУ; по-друге, запровадження спільних закупівель європейських держав та прискорення їхніх темпів для поповнення власних запасів; по-третє, швидке нарощування виробничих потужностей європейського оборонпрому.