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Єврокомісія запевнила, що Україна отримає обіцяні 1 млн снарядів до весни

11 січня, 2024 четвер
16:41
Війна з Росією

В Єврокомісії вважають, що у ЄС зможуть виробити мільйон боєприпасів для України до весни цього року попри те, що наразі процес загальмувався

Про це заявила речниця Європейської комісії з питань оборонної промисловості Йоханна Бернсель на брифінгу в Брюсселі у четвер, інформує "Європейська правда".

"Європейська промисловість вже має виробничі потужності, які значно перевищують мільйон артилерійських снарядів, і ми досягнемо цієї мети до весни", – зазначила вона.

Водночас офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив, що станом на кінець грудня Україні поставили більше 300 тисяч боєприпасів, 3300 ракет було доставлено з існуючих запасів.

"Ми також маємо щонайменше 180 тисяч снарядів, на які вже розміщено замовлення станом на кінець грудня, і ця кількість збільшується згідно з контрактами", – пояснив він.

Водночас президент України Володимир Зеленський закликав Естонію тиснути на ЄС щодо прискорення постачання Україні мільйона боєприпасів.

  • 13 квітня Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд на боєприпаси для України. 2 травня у ЄС підготували план виробництва 1 млн снарядів для України та власних запасів.
  • 23 травня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що з початку року в межах ініціативи з надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів держави Європейського Союзу вже передали понад одну п’яту частину, а також ракети.
  • 1 червня Європарламент підтримав законопроєкт про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет, які підуть на підтримку армії України. 7 липня Рада Європейського Союзу та Парламент узгодили проєкт регламенту "Акту на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), що дозволить збільшити виробництво ракет та БК.
  • 13 липня Європарламент затвердив плани для збільшення виробництва боєприпасів і ракет в ЄС, щоб подолати їхній поточний дефіцит через постачання в Україну.
  • 5 вересня стало відомо, що Європейське оборонне агентство підписало 8 рамкових контрактів з промисловістю на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів для України.
  • На початку листопада стало відомо, що у ЄС побоюються, що блок може не встигнути надати Україні мільйон боєприпасів в обіцяні терміни – до березня 2024 року.

ЄС
зброя для України
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