Єврокомісія запевнила, що Україна отримає обіцяні 1 млн снарядів до весни
В Єврокомісії вважають, що у ЄС зможуть виробити мільйон боєприпасів для України до весни цього року попри те, що наразі процес загальмувався
Про це заявила речниця Європейської комісії з питань оборонної промисловості Йоханна Бернсель на брифінгу в Брюсселі у четвер, інформує "Європейська правда".
"Європейська промисловість вже має виробничі потужності, які значно перевищують мільйон артилерійських снарядів, і ми досягнемо цієї мети до весни", – зазначила вона.
Водночас офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив, що станом на кінець грудня Україні поставили більше 300 тисяч боєприпасів, 3300 ракет було доставлено з існуючих запасів.
"Ми також маємо щонайменше 180 тисяч снарядів, на які вже розміщено замовлення станом на кінець грудня, і ця кількість збільшується згідно з контрактами", – пояснив він.
Водночас президент України Володимир Зеленський закликав Естонію тиснути на ЄС щодо прискорення постачання Україні мільйона боєприпасів.
- 13 квітня Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд на боєприпаси для України. 2 травня у ЄС підготували план виробництва 1 млн снарядів для України та власних запасів.
- 23 травня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що з початку року в межах ініціативи з надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів держави Європейського Союзу вже передали понад одну п’яту частину, а також ракети.
- 1 червня Європарламент підтримав законопроєкт про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет, які підуть на підтримку армії України. 7 липня Рада Європейського Союзу та Парламент узгодили проєкт регламенту "Акту на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), що дозволить збільшити виробництво ракет та БК.
- 13 липня Європарламент затвердив плани для збільшення виробництва боєприпасів і ракет в ЄС, щоб подолати їхній поточний дефіцит через постачання в Україну.
- 5 вересня стало відомо, що Європейське оборонне агентство підписало 8 рамкових контрактів з промисловістю на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів для України.
- На початку листопада стало відомо, що у ЄС побоюються, що блок може не встигнути надати Україні мільйон боєприпасів в обіцяні терміни – до березня 2024 року.
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