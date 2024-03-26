У Варшаві запрацювала Коаліція бронетехніки на підтримку України
У польській столиці Варшаві сьогодні, 26 березня, розпочала роботу Коаліція бронетехніки на підтримку України
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Таку ініціативу запропонували Німеччина та Польща. Її також підтримують Велика Британія, Швеція та Італія.
"Під час першого засідання представники країн-учасниць виробили консолідовану позицію щодо підсилення технічного парку Збройних сил України певними зразками бронетехніки та організації системи їх ремонту", - зазначають в оборонному відомстві.
Відомо, що в межах коаліції створили чотири синдикати, до кожного складу якого входитиме український представник. Також кожен синдикат має такі завдання: постачання озброєння та боєприпасів для західної бронетехніки; технічне обслуговування та її ремонт; підготовка екіпажів та технічного персоналу й відпрацювання ефективної тактики застосування бронетехніки на полі бою.
"Коаліція бронетехніки має на меті посилити броньований щит Сил оборони України, спільними зусиллями підвищити спроможності нашого війська у боротьбі з російським агресором, забезпечити ефективне функціонування, технічне обслуговування, ремонт зразків техніки та озброєння, наданих нам союзниками", – наголосив очільник української делегації, заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
Водночас він додав, що також буде розроблена відповідна дорожня карта в рамках коаліції - вона відповідатиме стратегії розвитку ЗСУ.
"Це дуже важлива ініціатива наших союзників, з огляду на наявну проблематику у ЗСУ з ремонтом бронетехніки іноземних зразків. Сподіваюсь, за допомогою союзників нам вдасться швидко, наскільки це можливо, створити в Україні ефективну ремонтну базу західної бронетехніки", - підкреслив Гаврилюк.
- 19 березня стало відомо, що Польща та Німеччина створять коаліцію бронетанкових засобів, метою якої буде підтримка України.
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