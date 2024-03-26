Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Варшаві запрацювала Коаліція бронетехніки на підтримку України

У Варшаві запрацювала Коаліція бронетехніки на підтримку України

26 березня, 2024 вiвторок
23:09
Світ Міністерство оборони України

У польській столиці Варшаві сьогодні, 26 березня, розпочала роботу Коаліція бронетехніки на підтримку України

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Таку ініціативу запропонували Німеччина та Польща. Її також підтримують Велика Британія, Швеція та Італія.

"Під час першого засідання представники країн-учасниць виробили консолідовану позицію щодо підсилення технічного парку Збройних сил України певними зразками бронетехніки та організації системи їх ремонту", - зазначають в оборонному відомстві.

Відомо, що в межах коаліції створили чотири синдикати, до кожного складу якого входитиме український представник. Також кожен синдикат має такі завдання: постачання озброєння та боєприпасів для західної бронетехніки; технічне обслуговування та її ремонт; підготовка екіпажів та технічного персоналу й відпрацювання ефективної тактики застосування бронетехніки на полі бою.

"Коаліція бронетехніки має на меті посилити броньований щит Сил оборони України, спільними зусиллями підвищити спроможності нашого війська у боротьбі з російським агресором, забезпечити ефективне функціонування, технічне обслуговування, ремонт зразків техніки та озброєння, наданих нам союзниками", – наголосив очільник української делегації, заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Водночас він додав, що також буде розроблена відповідна дорожня карта в рамках коаліції - вона відповідатиме стратегії розвитку ЗСУ.

"Це дуже важлива ініціатива наших союзників, з огляду на наявну проблематику у ЗСУ з ремонтом бронетехніки іноземних зразків. Сподіваюсь, за допомогою союзників нам вдасться швидко, наскільки це можливо, створити в Україні ефективну ремонтну базу західної бронетехніки", - підкреслив Гаврилюк.

  • 19 березня стало відомо, що Польща та Німеччина створять коаліцію бронетанкових засобів, метою якої буде підтримка України.
Теги:
Україна
Польща
Італія
Швеція
Міністерство оборони
Німеччина
Війна з Росією
Велика Британiя
підтримка України
Світ про Україну
Читайте також:
У Киргизстані схопили "авторитетів" з Азербайджану
23 березня, 2024 субота
У Киргизстані схопили "авторитетів" з Азербайджану, які готували замах на керівництво країни
Обстріл Києва 25.03.2024
25 березня, 2024 понедiлок
РФ вранці завдала ракетного удару по Києву: 10 людей постраждали, є руйнування
Папа Франциск
24 березня, 2024 неділя
Папа Франциск не виступив з проповіддю під час меси на католицьку Вербну неділю
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.03
    Купівля 39.03
    Продаж 39.55
  • EUR
    Купівля 42.28
    Продаж 43.05
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
26 березня
23:21
українські полонені
Місія ООН зафіксувала дані про страту військами РФ 32 українських військовополонених за три місяці
23:14
Live
Михайло Мудрик (праворуч), Україна - Ісландія
Україна - Ісландія 1:1: онлайн-трансляція фіналу плей-офф Євро-2024
23:05
Олександр Литвиненко
Новий секретар РНБО: що відомо про Олександра Литвиненка
22:41
Оновлено
Україна_Польща
Міністр сільського господарства Польщі анонсував зустріч з українським колегою "в незвичному форматі"
22:37
Президент України Володимир Зеленський
"Дипломатичний борт Зеленського вивіз з Аргентини 300 кг кокаїну": російські фейки за 26 березня
22:11
На фото: Логотип Євробачення-2024
Стало відомо, під яким номером виступлять на Євробаченні-2024 Alyona Alyona & Jerry Heil
21:48
Серія пенальті Грузія - Греція
Грузія перемогла Грецію по пенальті та вийшла на Євро-2024
21:38
Зеленський обговорив із парламентарями Естонії використання заморожених активів РФ
21:30
Аналітика
Сергій Згурець
Аналіз наступальних дій противника, втрати на фронті та ситуація на Авдіївському напрямку. Колонка Сергія Згурця
21:21
збірна України, Віктор Циганков
Україна - Ісландія: букмекери дали остаточний прогноз на фінал плей-офф Євро-2024
21:17
Rheinmetall
Євросоюз виділив Rheinmetall €130 млн для збільшення виробництва боєприпасів
20:55
САУ CAESAR
Франція обіцяє найближчим часом доставити в Україну 78 САУ Caesar
20:45
Ексклюзив
Володимир Ар'єв
Законопроєкт Безуглої про покарання за іноземні контакти буде приводом зупинити переговори про вступ України в ЄС, - Ар'єв
20:24
СБУ та НАБУ затримали депутатів Сумської облради, які пропонували керівництву міста $100 тис. хабаря
Пропонували військовому керівництву міста $100 тис. хабаря: СБУ та НАБУ затримали депутатів Сумської облради
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Актуальний Орвелл. Війна де-юре і де-факто
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 762-го дня війни: ВМС підтвердили ураження ще двох кораблів РФ, Україна отримала новий транш від МВФ
19:53
Володимир Путін
В оточенні Путіна не погоджуються з наративом про причетність України до теракту в Москві, - Bloomberg
19:48
Оновлено
На фото секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов
"Очікую зміцнення стратегічних можливостей": Зеленський змінив секретаря РНБО та голову Служби зовнішньої розвідки
19:40
Бердянськ
Після теракту в Підмосков'ї до патрулювання Бердянська окупанти залучили росгвардію, - очільниця МВА Галіціна
19:28
ЗСУ, війна
Протягом доби росіяни 21 раз атакували ЗСУ на Новопавлівському напрямку та 27 разів - на всіх інших
19:12
Ексклюзив
ракета Нептун
Defence Express: українську ракету "Нептун" глобально модернізували, вона уразила ціль у бухті Севастополя
19:11
дрон, БПЛА
Через брак європейських комплектуючих окупанти не можуть виготовити заплановану кількість БПЛА, - Спротив
19:09
На фото: Алан Бадоєв
Бадоєв обурився, що його фільм "Довга Доба" не номінували на "Золоту дзиґу"
19:01
Марʼяна Безугла
Євродепутатка фон Крамон розкритикувала законопроєкт Безуглої та Третьякової про покарання за "неуповноважене представництво України"
18:42
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:36
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
"Найбільш закритий завжди": українська чемпіонка Шатернікова пояснила, чому Ломаченко мало говорить про війну
18:30
діти війна
Росія на ТОТ залучила понад 100 тис. дітей до пропагандистських організацій, - громадські активісти
18:13
"Дюна:Частина друга"
Касові збори франшизи Дені Вільнева "Дюна" перевищили $1 млрд у світовому прокаті
18:04
OPINION
Михайло Басараб
Що здобув Путін після теракту в підмосковному "Крокус Сіті"
18:03
"СДПН грає на руку Росії": німецькі історики розкритикували політику партії Шольца щодо України
18:01
Антоніо Матео Лаос та Олександр Зінченко (праворуч)
"В жодному разі не потрібно випускати його на поле": Екстренер збірної Сабо застеріг Реброва перед матчем Україна - Ісландія
18:00
міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський
Міністр закордонних справ Чехії заявив, що Україна може отримати 1,5 млн снарядів у межах ініціативи закупівлі боєприпасів
17:59
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році. Фото надано автором
Росіяни створили чат-бот для виявлення "ознак екстремістської діяльності" на ТОТ, - голова Запорізької ОВА
17:57
Обстріл Донеччини
Росіяни скинули півторатонну авіабомбу на п'ятиповерхівку в Красногорівці: є поранені
17:42
Збірна України U19
Юнацька збірна України обіграла Швейцарію і вийшла на Євро-2024
17:36
AirBaltic висловила готовність відновити польоти до трьох міст України: подробиці
17:25
На фото: Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет у фінальній сцені "Титаніка"
Двері з фінальної сцени "Титаніка" продали за $718 тис. на аукціоні в США
17:25
ґрати
Долучився до окупаційного "МВС" і переслідував учасників руху опору: колаборанта з Ізюма ув'язнили на 12 років
17:20
Ексклюзив
ракета "Циркон"
Ракета "Циркон" майже повністю складається з іноземних елементів, - авіаексперт Храпчинський
17:10
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
"Критично для кацапів": заступник комбрига 3-ї ОШБр Жорін сказав, де просування ЗСУ несе велику загрозу ворогу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV