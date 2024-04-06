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У Дії готують еБронювання від мобілізації: як воно працюватиме пояснили ЗМІ

6 квітня, 2024 субота
18:50
Технології мобілізація, повістка

Кабінет Міністрів України готується до розгляду постанови про так зване еБронювання - вона визначатиме цифровізацію процесу бронювання працівників підприємств

Про це розповів портал IT-новин AIN, що отримав від джерела, долученого до обговорення проєкту, повний текст документа із пропозиціями Кабміну.

Постанова має робочу назву "Про реалізацію експериментального проєкту щодо оформлення бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану в електронній формі". До її розробки, як зазначається, долучилися Мінцифри, Мінрозвитку громад, СБУ, Мінфін, Нацбанк та інші.

"Згідно з проєктом постанови, витяг, який підтверджує бронювання співробітника, формуватиметься в електронній формі в застосунку "Дія". Також формуватимуть QR-код (за аналогією з іншими QR-кодами в застосунку). Витяг буде дійсним лише за наявності коду", - зазначає AIN.

Керівник підприємства (установи чи організації) подаватиме список співробітників для бронювання в електронній формі через "Портал.Дія". Список складається в довільній формі, придатній для сприйняття змісту. Уся відповідальність за список, актуальність та достовірність відомостей - на керівнику підприємства.

Разом з тим, як наголошується у повідомленні, "згідно з текстом проєкту постанови, можна зробити висновки, що ФОПи не підлягають бронюванню за запропонованою процедурою, оскільки йдеться про перебування кандидата на бронювання в трудових відносинах із підприємством".

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Про відмову в бронюванні співробітника керівників підприємств сповіщатимуть засобами порталу.Дія.

Відмовити в бронюванні можуть у таких випадках:

дані про співробітника не співпадають із даними у Державному реєстрі військовозобов'язаних;

дані про співробітника відсутні у Державному реєстрі військовозобов'язаних;

відсутність даних про трудові відносини між співробітником та підприємством (установою, організацією) у Державному реєстрі військовозобов'язаних.

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Згідно з документом, подання списку працівників для бронювання від мобілізації блокуються за таких умов:

перевищення кількості військовозобов’язаних, дозволеної для бронювання на підприємстві, в установі й організації;

непроведення встановленим порядком підприємством звіряння в поточному та минулому роках даних списків працівників з обліковими документами ТЦК, у яких вони перебувають на військовому обліку;

у разі наявності інформації про незакрите адміністративне впровадження стосовно окремих військовозобов’язаних за порушення ними правил військового обліку або законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізації.

  • Перед цим український уряд ряд скасував обмеження на бронювання від мобілізації працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.
Теги:
Економіка
Кабмін
військові
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
Дія
уряд Шмигаля
Військові новини
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