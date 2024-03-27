Поправки щодо бронювання працівників від мобілізації за рівнем зарплати відхилили, – член оборонного комітету ВР Копитін

Про це нардеп сказав у коментарі LIGA.net.

Розгляд цих поправок відбувся на засіданні комітету 25 березня.

За словами політика, пропозиції щодо бронювання осіб, які отримують певну зарплатню та сплачують податки, були відхилені "навіть без обговорення".

"Метою законопроєкту є встановлення соціально справедливої мобілізації. Фактичною суттю таких поправок став би принцип "війна для бідних". А це неприпустимо!" – наголосив нардеп.

Копитін зауважив, що в комітеті відбувається попередній розгляд.

"Можливо, в сесійній залі Верховної Ради під час другого читання автори цих поправок зможуть ініціювати їхнє врахування", – додав він.

Нагадаємо, що в Україні розглядають дві моделі економічного бронювання від мобілізації. Так, голова комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха запропонував запровадити опцію бронювання працівників від мобілізації в обмін на щомісячний платіж.

"Є дві моделі. Одна модель – це, власне, модель, яка народилася в Офісі президента, про 35 тисяч. І друга модель – це та, над якою ми працюємо з командою. Це модель про сплату додаткового військового збору за кожну заброньовану особу, незалежно від її посади, заробітної плати чи якихось інших критеріїв", - розповів нардеп.

За словами Наталухи, модель, над якою міркують в ОП, не поширюється на ФОП. Також вона передбачає, що щонайменше третина коштів ітиме в місцевий бюджет, а не безпосередньо на ЗСУ.

"Третя історія, що зарплата мінімальна, з якої можна забронюватися, 35 тис. грн, буде вищою, ніж мінімальна заробітна плата у війську, яка сьогодні становить трохи більш як 20 тис. грн", – розповів нардеп.

На його переконання, таку ініціативу можуть сприйняти "досить неоднозначно".

Водночас депутатська модель передбачає можливість бронювання ФОП.

"Наша ціль — це якраз акумуляція і мобілізація фінансів і фінансових ресурсів, конкретно на ЗСУ. Саме тому ми хочемо піти через збільшення розміру сплати військового збору, для того, щоб ці гроші йшли виключно на ЗСУ, ні на які місцеві бюджети, ні на які фонди інші, а конкретно на Збройні Сили", - пояснив нардеп.

Також немає критерію щодо мінімальних зарплат і посад.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.