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Головна мобілізація У комітеті Ради розповіли про дві ймовірні моделі "економічного" бронювання від мобілізації

У комітеті Ради розповіли про дві ймовірні моделі "економічного" бронювання від мобілізації

12 березня, 2024 вiвторок
11:13
мобілізація військовий квиток, мобілізація

В Україні розглядають дві моделі економічного бронювання від мобілізації. Одна з них передбачає сплату додаткового військового збору за кожну заброньовану особу

Про це у коментарі "Суспільному" сказав голова комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, який раніше запропонував запровадити опцію бронювання працівників від мобілізації в обмін на щомісячний платіж.

"Є дві моделі. Одна модель – це, власне, модель, яка "народилася" в Офісі президента, про 35 тисяч. І друга модель – це та, над якою ми працюємо з командою. Це модель про сплату додаткового військового збору за кожну заброньовану особу, незалежно від її посади, заробітної плати чи якихось інших критеріїв", - розповів нардеп.

За словами Наталухи, модель, над якою міркують в ОП, не розповсюджується на ФОП. Також вона передбачає, що щонайменше третина коштів ітиме в місцевий бюджет, а не безпосередньо на ЗСУ.

"Третя історія, що зарплата мінімальна, з якої можна забронюватися, 35 тис. грн, буде вищою, ніж мінімальна заробітна плата у війську, яка сьогодні становить трохи більш як 20 тис. грн", – розповів нардеп.

На його переконання, таку ініціативу можуть сприйняти "досить неоднозначно".

Водночас депутатська модель передбачає можливість бронювання ФОП.

"Наша ціль — це якраз акумуляція і мобілізація фінансів і фінансових ресурсів, конкретно на ЗСУ. Саме тому ми хочемо піти через збільшення розміру сплати військового збору, для того, щоб ці гроші йшли виключно на ЗСУ, ні на які місцеві бюджети, ні на які фонди інші, а конкретно на Збройні Сили", - пояснив нардеп.

Також немає критерію щодо мінімальних зарплат і посад.

Наталуха сподівається, що готовий законопроєкт зареєструють у ВР до кінця місяця.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей. 

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Теги:
Україна
Верховна Рада
Війна з Росією
Воєнний стан
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