Правки про бронь осіб, які мають зарплатню від 35 тис. грн, в мобзаконопроєкті взагалі не існує, - нардепка Фріз
Народна депутатка Ірина Фріз спростувала інформацію про те, що в законопроєкті про мобілізацію розглядається правка щодо бронювання осіб з заробітною платою від 35000 грн
Про це вона повідомила в етері Еспресо
"Я не знаю, звідки несеться від вчорашнього дня інформація про бронь осіб, які мають зарплату від 35 тис. грн. Хочу всіх заспокоїти, оскільки такої правки в законопроєкті про мобілізацію не існує взагалі. Ми дійсно говорили про те, що є певні концепції, які розроблялись в окремих структурах щодо можливості привʼязатись до рівня заробітної плати, яка створює умови для можливої відстрочки. Ми зі свого боку наголошуємо, що такий вибірковий підхід є несправедливим і є навіть аморальним", - пояснила Фріз.
Нардепка наголосила, подібний підхід точно не покращить ситуацію з мобілізаційними заходами.
"Такий підхід створить у суспільстві ще більший рівень розчарування й позиції щодо мобілізації. Насправді така правка точно не буде сприяти мобілізації й не покращить стан нашої економіки. Отже, розглядати навіть концепцію такого підходу буде просто божевіллям. Ми повинні наголошувати на зовсім інших критеріях, якщо хочемо покращити мобілізацію в Україні", - додала вона.
- 11 березня народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Кабміні планують привʼязати бронювання від мобілізації до рівня заробітної плати
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