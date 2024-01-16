Кабмін змінив порядок бронювання військовозобов'язаних працівників ОПК

Про це повідомляє Кабінет міністрів України.

"Уряд вніс зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року, якою регулюються питання бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, щодо бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів 16 січня 2024 року", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до змін, військовозобов’язані працівники підприємств, установ та організацій, які Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості визнало критично важливими, бронюються незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності, а також без обмежень щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

"Відтепер підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень за кількістю та без врахування рівня дефіцитності їх військової спеціальності. Це дасть змогу посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати і нарощувати обсяги виробництва", - зазначив заступник міністра економіки Ігор Фоменко.