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Кабмін оновив правила бронювання підприємствами військовозобов'язаних: що змінилося

12 липня, 2023 середа
12:02
Суспільство

Кабінет міністрів України змінив процедуру бронювання від мобілізації підприємствами військовозобов'язаних працівників під час воєнного стану. Зокрема, розширено перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації

Про це інформує пресцентр Міністерства економіки України.

"Кабінет Міністрів України вніс зміни до Постанови № 76 від 27 січня 2023 року, якою регулюються питання бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час. Зокрема, розширено перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані, та встановлено чіткі терміни розгляду держорганами звернень підприємств, установ і організацій щодо визначення їх критично важливими", - йдеться в повідомленні.

Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 11 липня. 

Ухвалені урядом зміни передбачають:

  • суми ЄСВ відтепер будуть враховуватися в одному з критеріїв для визначення підприємства критично важливим. Критерій передбачає сплату підприємством протягом року податків, зборів, платежів (окрім митних платежів) на суму понад 1,5 млн євро;
  • підприємства ветеринарної медицини, казенних підприємств пробірного контролю тощо можуть бути визнані критично важливими у разі відповідності двом або більше критеріям;
  • застосування єдиного підходу до визначення кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню і працюють в органах місцевого самоврядування та в державних органах.

Також зазначається, що відтепер звернення підприємств та установ щодо визначення їх критично важливими будуть розглядати до 10 робочих днів з моменту їх отримання.

"Під час зустрічей з бізнесом ми отримували неодноразові скарги на зволікання державних органів з розглядом звернень щодо визначення підприємств критично важливими. Це впливало на діяльність суб’єктів господарювання, заважало бізнесу планувати свою роботу. Бюрократичній тяганині в питаннях бронювання буде покладено край", - зазначила віцепрем'єр-міністерка та міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Що відомо про нові рішення Кабміну та ВРУ щодо військовозобов'язаних

Військове керівництво повідомляло, що проводить призов в Україні планово, починаючи з 24 лютого. Нових хвиль мобілізації не передбачається, попри активізацію ворога.  

30 травня Верховна Рада Україні підтримала проєкти законів про збільшення відпусток і премії. Крім того, парламент проголосував за зменшення граничного віку перебування на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

Кабінет Міністрів ухвалив спрощений механізм направлення українських військовослужбовців на лікування за кордон.  

31 травня Кабінет Міністрів України затвердив нові правила, згідно з якими українець зможе отримати відстрочку або бути звільнений від призову на строкову службу.

27 червня Верховна Рада України розширила перелік громадян, які можуть бути призвані до лав Збройних Сил України під час мобілізації. За цю норму проголосували у законопроєкті №9342 про доплати та відпустки для військових.

Кабмін
мобілізація
Війна з Росією
Економіка
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