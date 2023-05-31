Про це йдеться в постанові №543 Кабміну.

Документ дозволяє привести окремі положення у відповідність з вимогами українського законодавства щодо надання відстрочки або звільнення громадян від призову на строкову військову службу.

Згідно з новими правилами призовникам, які самостійно виховують неповнолітню дитину чи декількох, може бути надана відстрочка.

Також визначено підстави для звільнення від призову на строкову службу українців, які:

виховують дитину з інвалідністю до 18 років;

виховують дитину з тяжкими захворюваннями;

мають дружину з інвалідністю;

доглядають за особами з інвалідністю або за особами, яким потребують догляд.

Що відомо про нові рішення Кабміну та ВРУ щодо військових

Військове керівництво повідомляло, що проводить призов в Україні планово, починаючи з 24 лютого. Нових хвиль мобілізації не передбачається, попри активізацію ворога.

30 травня Верховна Рада Україні підтримала проєкти законів про збільшення відпусток і премії.

Крім того, парламент проголосував за зменшення граничного віку перебування на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

Кабінет Міністрів ухвалив спрощений механізм направлення українських військовослужбовців на лікування за кордон.