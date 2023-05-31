Уряд вніс зміни до правил про відстрочку або звільнення від призову на строкову службу
Кабінет Міністрів України затвердив нові правила, згідно з якими українець зможе отримати відстрочку або бути звільнений від призову на строкову службу
Про це йдеться в постанові №543 Кабміну.
Документ дозволяє привести окремі положення у відповідність з вимогами українського законодавства щодо надання відстрочки або звільнення громадян від призову на строкову військову службу.
Згідно з новими правилами призовникам, які самостійно виховують неповнолітню дитину чи декількох, може бути надана відстрочка.
Також визначено підстави для звільнення від призову на строкову службу українців, які:
- виховують дитину з інвалідністю до 18 років;
- виховують дитину з тяжкими захворюваннями;
- мають дружину з інвалідністю;
- доглядають за особами з інвалідністю або за особами, яким потребують догляд.
Що відомо про нові рішення Кабміну та ВРУ щодо військових
Військове керівництво повідомляло, що проводить призов в Україні планово, починаючи з 24 лютого. Нових хвиль мобілізації не передбачається, попри активізацію ворога.
30 травня Верховна Рада Україні підтримала проєкти законів про збільшення відпусток і премії.
Крім того, парламент проголосував за зменшення граничного віку перебування на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.
Кабінет Міністрів ухвалив спрощений механізм направлення українських військовослужбовців на лікування за кордон.
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