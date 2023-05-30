Рада у першому читанні підтримала законопроєкти про збільшення відпусток і премії військовим
У вівторок, 30 травня, Верховна Рада Україні підтримала проєкти законів про збільшення відпусток і премії військовослужбовцям, проте нині лише у першому читанні
Про це інформує нардеп Олексій Гончаренко.
Дозволяється відпустка 30 днів і ще 10 днів за сімейними обставинами, без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.
Цей законопроєкт підтримало 333 народних обранців.
Фото: Олексій Гончаренко
Також сьогодні Рада збільшила грошові винагороди військовим, курсантам, строковикам та тимчасово непридатним військовим, відповідно до законопроєкту №9342.
Від 30 тис. до 100 тис. гривень службовцям війська пропорційно часу виконання бойових завдань на умовах, встановлених Кабміном. 6 тис. грн - строковикам, тимчасово непридатним та тим, хто отримав травму, каліцтво під час бойових дій, а також 2350 грн курсантам.
Проєкти закону прийняті за основу, а це означає, що буде друге читання.
Остаточне ухвалення відбудеться у найближчі тижні, наголосив Гончаренко.
- Нагадаємо, що
- з 1 лютого 2023 року змінився порядок виплат премій військовим. Відповідно до нього виплати безпосередньо залежали від районів перебування воїнів, складності та специфіки виконання ними бойових чи спеціальних завдань.
- Раніше президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про повернення всім військовослужбовцям премій розміром 30 тис. грн і передав звернення прем'єр-міністру Денису Шмигалю.
- У Верховній Раді України підготували низку законопроєктів щодо захисту ветеранів війни з Росією, зокрема про соціальний пакет для демобілізованих.
- Заступник начальника Управління соціальної підтримки Міністерства оборони України - начальник відділу грошового забезпечення та заробітної плати полковник Олег Рогаль пояснив, що передбачає впроваджений 1 лютого 2023 року новий порядок нарахування додаткової грошової винагороди військовослужбовцям.
- 24 березня у Верховну Раду України внесли законопроєкт №9142, у якому йдеться, що українці мають право демобілізуватися через 18 місяців з моменту мобілізації
- 2 квітня Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану та мобілізації на 90 днів, до серпня.
- 10 квітня Верховна Рада проголосувала за повернення доплат у 30 тисяч гривень військовим, також доплати мають повернути працівникам ДСНС і поліцейським.
- Як зазначив в ефірі Еспресо нардеп Федір Веніславський, виплати всім військовим по 30 тис. грн потребують понад трильйон гривень на рік.
- 7 квітня петиція про демобілізацію військових через 18 місяців після мобілізації набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.
- 12 квітня у парламент внесено проєкт постанови, яка блокує підписання головою ВР і президентом України закону, що передбачає повернення щомісячної виплати 30 тис. грн військовослужбовцям, поліцейським і рятувальникам.
- 13 квітня народний депутат Олексій Гончаренко подав у Верховну Раду України поправки до законопроєкту про збільшення для військовослужбовців щорічної відпустки до 30 днів.
- 3 травня Верховна Рада України прийняла законопроєкт, згідно з яким військові зможуть демобілізуватися, якщо в них загинули або зникли безвісти близькі родичі.
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