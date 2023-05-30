Про це інформує нардеп Олексій Гончаренко.

Дозволяється відпустка 30 днів і ще 10 днів за сімейними обставинами, без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Цей законопроєкт підтримало 333 народних обранців.

Фото: Олексій Гончаренко

Також сьогодні Рада збільшила грошові винагороди військовим, курсантам, строковикам та тимчасово непридатним військовим, відповідно до законопроєкту №9342.

Від 30 тис. до 100 тис. гривень службовцям війська пропорційно часу виконання бойових завдань на умовах, встановлених Кабміном. 6 тис. грн - строковикам, тимчасово непридатним та тим, хто отримав травму, каліцтво під час бойових дій, а також 2350 грн курсантам.

Проєкти закону прийняті за основу, а це означає, що буде друге читання.

Остаточне ухвалення відбудеться у найближчі тижні, наголосив Гончаренко.