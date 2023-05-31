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Українських воїнів відправлятимуть на лікування за кордон за спрощеною процедурою

31 травня, 2023 середа
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Кабінет Міністрів ухвалив спрощений механізм направлення українських військовослужбовців на лікування за кордон

Про це інформує Міністерство оборони України.

"Відтепер медзаклад самостійно формуватиме висновок про необхідність направлення військового на лікування за кордон та надсилатиме пакет документів до відповідного державного органу Сил безпеки й оборони", - пишуть у пресслужбі.

Даний висновок прийматиметься без консиліуму військово-медичного закладу.

Таким чином уряд суттєво скоротив бюрократичні процедури для наших захисників і захисниць.

Згідно з постановою для лікування за кордоном необхідні такі документи:

  • згода військового або його законного представника;
  • згода на обробку та передачу персональних даних установам охорони здоров'я іноземних держав;
  • виписка з медкарти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;
  • висновок про необхідність направлення на лікування за кордон.

Що відомо про лікування військових

Верховна Рада України на засіданні 2 травня схвалила закони щодо спрощення обігу документів і лікування військових.

Для всіх військових шпиталів до кінця травня запрацює запис в електронну чергу на військово-лікарську комісію.

5 травня проєкт запустили в тестовому режимі в тих містах, де ВЛК проходить найбільше людей: Харків, Львів, Київ, Вінниця та Одеса.

18 квітня Кабмін ухвалив створення позаштатних військово-лікарських комісій на базі цивільних медичних закладів за Програмою медгарантій.

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