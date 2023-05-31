Про це інформує Міністерство оборони України.

"Відтепер медзаклад самостійно формуватиме висновок про необхідність направлення військового на лікування за кордон та надсилатиме пакет документів до відповідного державного органу Сил безпеки й оборони", - пишуть у пресслужбі.

Даний висновок прийматиметься без консиліуму військово-медичного закладу.

Таким чином уряд суттєво скоротив бюрократичні процедури для наших захисників і захисниць.

Згідно з постановою для лікування за кордоном необхідні такі документи:

згода військового або його законного представника;

згода на обробку та передачу персональних даних установам охорони здоров'я іноземних держав;

виписка з медкарти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;

висновок про необхідність направлення на лікування за кордон.

Що відомо про лікування військових

Верховна Рада України на засіданні 2 травня схвалила закони щодо спрощення обігу документів і лікування військових.

Для всіх військових шпиталів до кінця травня запрацює запис в електронну чергу на військово-лікарську комісію.

5 травня проєкт запустили в тестовому режимі в тих містах, де ВЛК проходить найбільше людей: Харків, Львів, Київ, Вінниця та Одеса.

18 квітня Кабмін ухвалив створення позаштатних військово-лікарських комісій на базі цивільних медичних закладів за Програмою медгарантій.