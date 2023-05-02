Рада схвалила закони щодо спрощення обігу документів, лікування та заохочення для військових
Верховна Рада України на засіданні 2 травня схвалила закони щодо спрощення обігу документів, лікування та заохочення для військовослужбовців
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Так, за врегулювання питання оформлення документів і лікування військових віддав свої голоси 291 народний обранець.
Законопроєкт спрощує процедуру надання висновків військово-лікарської комісії про надання відпустки для лікування у зв'язку з хворобою та про непридатність до військової служби.
Якщо травму, поранення, контузію, каліцтво військовий отримав унаслідок бойових уражень або дій з боку противника на фронті, відповідне розслідування не проводитимуть.
"Довідка про травму (поранення, контузії, каліцтва) складається протягом 5 днів на підставі рапорту безпосереднього командира та наказу командира військової частини про отримання військовослужбовцем поранення (поранення, контузії, каліцтва). В цей же строк довідка про травму направляється до військового закладу охорони здоров'я або територіального центру комплектування та соціальної підтримки", - пояснив Гончаренко суть законопроєкту.
Таким чином документи "ходитимуть" за військовим, а не навпаки. Це сприятиме розв’язанню проблем черг і зайвої бюрократії для військових, які дістали поранення та лікуються.
Другий законопроєкт передбачає, що під час воєнного стану військове керівництво може вдруге заохочувати підлеглий особовий склад і достроково присвоювати чергове військове звання. За це проголосували 265 нардепів.
- Міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та голова СБУ Василь Малюк звернулися до Верховної Ради із проханням відкласти розгляд питання про повернення доплат у 30 тис. грн військовим.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.39
Купівля 37.39Продаж 37.99
-
EUR
Купівля 40.87Продаж 41.73
- Актуальне
- Важливе