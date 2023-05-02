Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Так, за врегулювання питання оформлення документів і лікування військових віддав свої голоси 291 народний обранець.

Законопроєкт спрощує процедуру надання висновків військово-лікарської комісії про надання відпустки для лікування у зв'язку з хворобою та про непридатність до військової служби.

Якщо травму, поранення, контузію, каліцтво військовий отримав унаслідок бойових уражень або дій з боку противника на фронті, відповідне розслідування не проводитимуть.

"Довідка про травму (поранення, контузії, каліцтва) складається протягом 5 днів на підставі рапорту безпосереднього командира та наказу командира військової частини про отримання військовослужбовцем поранення (поранення, контузії, каліцтва). В цей же строк довідка про травму направляється до військового закладу охорони здоров'я або територіального центру комплектування та соціальної підтримки", - пояснив Гончаренко суть законопроєкту.

Таким чином документи "ходитимуть" за військовим, а не навпаки. Це сприятиме розв’язанню проблем черг і зайвої бюрократії для військових, які дістали поранення та лікуються.

Другий законопроєкт передбачає, що під час воєнного стану військове керівництво може вдруге заохочувати підлеглий особовий склад і достроково присвоювати чергове військове звання. За це проголосували 265 нардепів.