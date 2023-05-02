Резніков, Залужний та Малюк просять ВР відкласти розгляд питання щодо повернення 30 тис. грн військовим
Міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та голова СБУ Василь Малюк звернулися до Верховної Ради із проханням відкласти розгляд питання про повернення доплат у 30 тис. грн військовим
Про це повідомив голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія у telegram.
За його словами, до парламенту надійшов лист від керівників силового блоку з проханням відкласти розгляд проєкту постанови № 8312-П від 11.04.2023 "Про скасування рішення Верховної Ради від 10.04.2023 про прийняття в другому читанні та в цілому проєкту закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов'язаних зі здійсненням заходів правового режиму воєнного стану".
"Натомість, вони пропонують зібрати робочу групу з представників ВР, Кабміну, Генштабу ЗСУ і до кінця травня спільно розробити законопроєкт, який урегулює питання оплати праці захисників", - написав Арахамія.
Він додав, що лист підписали міністр оборони Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального Штабу ЗСУ Сергій Шаптала, голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, голова СБУ Василь Малюк.
- 10 квітня Верховна Рада проголосувала за повернення доплат у 30 тис. грн військовим, також доплати мають повернути працівникам ДСНС і поліцейським.
- 12 квітня у Раду внесли постанову, яка блокує закон про повернення 30 тис. грн виплат військовим.
- Як зазначив в ефірі Еспресо нардеп Федір Веніславський, виплати всім військовим по 30 тис. грн потребують понад 1 трлн грн на рік.
- 1 травня постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Ваграм Степанян заявив, що законопроєкт про повернення військовим доплат у 30 тис. грн не визначає джерел фінансування цих витрат, а отже, може призвести до зростання дефіциту бюджету.
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