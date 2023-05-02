Про це повідомив голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія у telegram.

За його словами, до парламенту надійшов лист від керівників силового блоку з проханням відкласти розгляд проєкту постанови № 8312-П від 11.04.2023 "Про скасування рішення Верховної Ради від 10.04.2023 про прийняття в другому читанні та в цілому проєкту закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов'язаних зі здійсненням заходів правового режиму воєнного стану".

"Натомість, вони пропонують зібрати робочу групу з представників ВР, Кабміну, Генштабу ЗСУ і до кінця травня спільно розробити законопроєкт, який урегулює питання оплати праці захисників", - написав Арахамія.

Він додав, що лист підписали міністр оборони Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального Штабу ЗСУ Сергій Шаптала, голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, голова СБУ Василь Малюк.