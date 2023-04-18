Про це інформує Міністерство охорони здоров'я.

Уряд ухвалив постанову щодо проведення оглядів командами медиків військово-лікарських комісій, що утворюються при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

"МОЗ зі свого боку вже долучилося до створення ВЛК на базі цивільних закладів охорони здоровʼя. Також команда МОЗ працює у складі міжвідомчої роботи для удосконалення процесів роботи ВЛК. Ми готові підставити своє плече і сьогоднішнє рішення уряду щодо впровадження нового пакету в рамках Програми медичних гарантій, який передбачає проведення медичних оглядів мультидисциплінарними командами лікарів ВЛК, що утворюються при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, чергове тому підтвердження", – зазначив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Позаштатні ВЛК працюватимуть у цивільних медзакладах. Це дозволить посилити забезпечення роботою лікарів, які залучені до проведення оглядів для оцінки придатності українців до військової служби.

Послуги, які входять до програми будуть безоплатними для тих хто проходить ВЛК:

проведення лабораторних та інструментальних досліджень;

направлення особи за наявності показань в інші заклади для проведення необхідних консультацій та обстежень, а також для надання спеціалізованої меддопомоги у разі потреби;

оформлення проєктів довідок та формування висновків щодо стану здоров’я.

Для ВЛК громадянин повинен мати картку обстеження, чи огляду призовника, або медогляду кандидата на навчання у вищих військово-навчальних закладах, також допускається направлення керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.