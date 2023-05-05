"Військовослужбовці знатимуть точний час": Міноборони обіцяє ліквідувати черги на ВЛК
У п'яти містах України запустили систему електронного запису на військово-лікарські комісії. Тепер військовослужбовцям не треба буде сидіти в чергах
Про це повідомила заступниця голови Міноборони Ганна Маляр.
"Міністерство оборони робить перші кроки з ліквідації черг на ВЛК. На фото – скрін інтерфейсу системи електронного запису до лікарів. Після старту проєкту начальник медичної частини зможе завчасно записувати бійців на проходження медичного огляду або до конкретного лікаря-спеціаліста — на потрібний день та час", - написала вона.
За її словами, після запуску системи потреби сидіти в чергах не буде, адже військовослужбовці знатимуть точний час, на який необхідно прийти.
Наразі проєкт запустили в тестовому режимі в тих містах, де ВЛК проходить найбільше людей: Харків, Львів, Київ, Вінниця та Одеса. Однак Міноборони планує до кінця травня перевести всі військово-лікарські комісії на роботу з електронним записом.
- Верховна Рада України на засіданні 2 травня схвалила закони щодо спрощення обігу документів і лікування військових.
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