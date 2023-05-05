Про це повідомила заступниця голови Міноборони Ганна Маляр.

"Міністерство оборони робить перші кроки з ліквідації черг на ВЛК. На фото – скрін інтерфейсу системи електронного запису до лікарів. Після старту проєкту начальник медичної частини зможе завчасно записувати бійців на проходження медичного огляду або до конкретного лікаря-спеціаліста — на потрібний день та час", - написала вона.

За її словами, після запуску системи потреби сидіти в чергах не буде, адже військовослужбовці знатимуть точний час, на який необхідно прийти.

Наразі проєкт запустили в тестовому режимі в тих містах, де ВЛК проходить найбільше людей: Харків, Львів, Київ, Вінниця та Одеса. Однак Міноборони планує до кінця травня перевести всі військово-лікарські комісії на роботу з електронним записом.