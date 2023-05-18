До кінця травня у всіх військових шпиталях ВЛК перейдуть на електронну чергу
Для всіх військових шпиталів до кінця травня запрацює запис в електронну чергу на військово-лікарську комісію
Про це розповіла на брифінгу в Military Media Center представниця Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ Оксана Горбач.
Повідомляється, що наразі розгортається електронна черга запису на проходження військово-лікарської комісії: "Вона вже відкрита у 5 містах, а до кінця травня ВЛК перейде на електронну чергу в усіх військових шпиталях в Україні".
Відповідно, для запису до військового шпиталю нема потреби приходити вранці та займати чергу.
"Необхідно буде просто записатися через електронний портал, де можна побачити графік приймання до конкретного лікаря. І маючи конкретний день, конкретний час можна прийти саме тоді й спокійно пройти ВЛК, не чекаючи під дверима по декілька годин", - заявила Горбач.
- Верховна Рада України на засіданні 2 травня схвалила закони щодо спрощення обігу документів і лікування військових.
- Проєкт запустили в тестовому режимі в тих містах, де ВЛК проходить найбільше людей: Харків, Львів, Київ, Вінниця та Одеса.
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