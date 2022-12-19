Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство "Нових хвиль" призову не буде, мобілізація проходить постійно та щоденно, - ЗСУ

"Нових хвиль" призову не буде, мобілізація проходить постійно та щоденно, - ЗСУ

19 грудня, 2022 понедiлок
14:16
Суспільство мобілізація

Військове керівництво повідомляє, що проводить призов в Україні планово, починаючи з 24 лютого. Нових хвиль мобілізації не передбачається, попри активізацію ворога  

Про це під час брифінгу в Медіацентрі заявив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбач.

"З 24 лютого цього року йде мобілізація у нас. Вона оголошена указом Президента України та навіть з самого початку ніяких хвиль мобілізації не було. Так, дійсно, на першому етапі більше людей було призвано за мобілізації, потім постійно знижувались показники й зараз вони на набагато нижчому рівні, ніж на початку", - сказав Громов.

Представник Сухопутних військ пояснив, що збільшення призовників залежить від ситуації на фронті.

"Всі ці показники за кількістю особового складу є плановими, вони прораховуються Генеральним штабом, і планово здійснюється мобілізація Територіальними центрами комплектування. Говорити, що після Нового року буде чергова хвиля, не можна. Всі ці фактори, які впливають, давно враховані. І той фактор, що в Росії пройшла мобілізація і призвано від 200 до 300 тисяч громадян, враховано. Тому зараз ми працюємо відповідно плану і ніяких хвиль не передбачається", - розповів Горбач.

Щодо спеціальностей, які потребують ЗСУ, то це - стрільці, зв'язківці, шифрувальники. Найперше мобілізують тих, хто має військовий досвід та участь в АТО, ООС. Призивають і громадян, які не проходили службу, ця категорія проходить навчання у центрах мінімум один місяць. 

Щодо заяв про призову після Нового року, то Горбач додав: "Мобілізація проходить постійно, щоденно, планово. Ми як і до Нового року призиваємо громадян на військову службу, точно так же будемо призивати та після. Можливо, будуть якісь коригування у планах, тому що мобілізація - це дуже складна система.

  • Нагадаємо, 1 грудня влада розширила перелік військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню.
  • 6 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що питання додаткової мобілізації не є на порядку денному, оскільки у Збройних Силах України достатньо людей, але потрібна зброя.
  • Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що майбутня хвиля мобілізації залежить від ситуації на фронті, однак вона можлива після початку 2023 року.  

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
ЗСУ
мобілізація
війна з Росією
Читайте також:
Суровкін і Шойгу на нараді з Путіним
17 грудня, 2022 субота
Армія РФ планує об’єднати наступи з Півночі з наступами на Сході, - польський генерал Скшипчак
19 грудня, 2022 понедiлок
Росія атакувала Київ та область "шахедами", є влучання в об’єкти критичної інфраструктури й постраждалі
Літак а-50 (РФ)
18 грудня, 2022 неділя
Повернення до Білорусі з РФ літаків А-50 та поява російських медичних авто на Гомельщині - недобрі ознаки, - керівник "Білого легіону" Бульба
Київ
-5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.47
    Купівля 39.47
    Продаж 40.21
  • EUR
    Купівля 41.08
    Продаж 42.16
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
19 грудня
15:29
Емманюель Макрон та Дідьє Дешам (на передньому плані)
Макрон розповів, що сказав тренеру збірної Франції Дешаму після поразки у фіналі ЧС-2022
15:28
телевежа Рівне
Генератори від країн-союзників передадуть для живлення телевеж, - Ткаченко
14:59
Ексклюзив
На Бахмутському напрямку окупанти сконцентрували військові, політичні та бандитські інтереси, - полковник СБУ Костенко
14:53
Олександр Усик
Британський чемпіон не зможе провести бій з Усиком через травму
14:46
Ексклюзив
Миколаїв
Ситуація з теплом та світлом у Миколаєві контрольована, - очільник ОВА Кім
14:34
Ексклюзив
Авдіївка
Українські захисники зранку 19 грудня відбили 6 спроб штурмових дій ворога у напрямку Авдіївки, - начальник МВА Барабаш
14:27
Південноукраїнська АЕС
Уночі у близькості до ядерної установки Південноукраїнської АЕС зафіксували російський дрон: Енергоатом звертається до МАГАТЕ
14:09
OPINION
Євген Магда
Український варіант "Гнів та відплата". Що він передбачатиме?
13:54
ФІФА
Україну попередили про можливе призупинення членства в УЄФА та ФІФА
13:42
Китай
Росія та Китай проведуть спільні воєнно-морські навчання
13:31
експрезидент-втікач Віктор Янукович
ДБР завершило розслідування відносно держзради Януковича та Азарова, які готували Харківські угоди
13:26
Ексклюзив
Путін Лукашенко
Путін їде до Білорусі прощатися з Лукашенком, якщо той не вступить у війну, - офіцер ЗСУ Лапін
13:21
Віталій Кличко
Без опалення залишається 3% споживачів у Києві, - Кличко
13:12
Білорусь кордон стіна
У Білорусі заявили, що завершили перевірку боєготовності військових
13:12
Ексклюзив
Поблизу міста Єльська (Гомельська область, Білорусь)
Роль білоруської території у війні буде підвищуватися, росіяни завозять інженерні частини військ, - представник Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі
12:59
Пекін COVID
У Китаї зростають сумніви щодо даних про хворих на COVID-19: Пекін оприлюднив перші за кілька тижнів летальні випадки
12:34
Сонце
В Україну йде невелике потепління 20 грудня, - синоптик Наталка Діденко
12:17
Київ, Майдан Незалежності
У Києві відкриють станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності", що були зачинені з початку повномасштабного вторгнення РФ
12:11
Ліонель Мессі, збірна Аргентини, ЧС-2022
Мессі, завдяки перемозі Аргентини на чемпіонаті світу-2022, побив рекорд в Instagram
12:01
OPINION
Вадим Денисенко
Шойгу боягуз, його "інспекція" військ - блеф
11:57
Бєлгород, пожежа
"Хлопки" біля Бєлгорода: 14 тисяч росіян залишилися без світла
11:57
У Росії розбився та згорів черговий гелікоптер Мі-8
11:45
російська армія, мобілізація
ПВК "Вагнера" використовує засуджених найманців під Бахмутом, як витратний матеріал, - розвідка Британії
11:39
Ексклюзив
ВВП України однозначно буде зменшуватися через блекаути, - економіст Пендзин
11:29
світло
Ситуація в українській енергосистемі: в дев'ятьох регіонах діятимуть аварійні відключення світла
11:13
Збирала гроші для російських загарбників в Україні. На Одещині жінці оголосили підозру в пособництві державі-агресору
10:53
Емманюель Макрон та Кіліан Мбаппе (ліворуч)
Визначився володар "Золотої бутси" найкращому бомбардиру ЧС-2022
10:48
Ексклюзив
Лінії забезпечення ЗСУ працюють, а поки працює логістика - Бахмут тримається, - Згурець
10:44
долар євро валюта обмін
Курс валют на 19 грудня: що з цінами на долара та євро в обмінниках
10:40
Російськими обстрілами пошкоджено будівлю Херсонської ОВА
10:34
Ліонель Мессі з Кубком світу
Мессі отримав "Золотий м'яч" найкращому гравцю ЧС-2022
10:19
Оновлено
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Росія атакувала Київ та область "шахедами", є влучання в об’єкти критичної інфраструктури й постраждалі
10:15
Військовий корабель Таїланду затонув у Сіамській затоці, 31 моряка вважають зниклими безвісти
10:15
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
ЗСУ мають перевагу над ворогом на Сватівсько - Кремінному напрямку, - Гайдай
10:10
Рамзан Кадиров
Путін насправді боїться Кадирова. Як тільки не стане російського диктатора, Ічкерія буде вільною, - Данілов
10:08
OPINION
Петро Олещук
Керівництво ЗСУ чесно і по-дорослому спілкується із загалом
10:03
ракета
У РФ лишилося ракет максимум на 3-4 атаки, вона перейшла межу по нормативах використання, - Данілов
09:56
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
У противника ще є ресурс на 2,5 місяці проводити ударно-штурмові дії на Бахмутському напрямку, - командир бригади ТрО Федоренко
09:24
ЗСУ
За добу ЗСУ ліквідували 520 окупантів, знищили 6 бойових машин та 1 танк
09:23
Обстріл Куп'янська
Поблизу Куп'янська внаслідок обстрілів загарбників отримав поранення фельдшер
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV