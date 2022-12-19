"Нових хвиль" призову не буде, мобілізація проходить постійно та щоденно, - ЗСУ
Військове керівництво повідомляє, що проводить призов в Україні планово, починаючи з 24 лютого. Нових хвиль мобілізації не передбачається, попри активізацію ворога
Про це під час брифінгу в Медіацентрі заявив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбач.
"З 24 лютого цього року йде мобілізація у нас. Вона оголошена указом Президента України та навіть з самого початку ніяких хвиль мобілізації не було. Так, дійсно, на першому етапі більше людей було призвано за мобілізації, потім постійно знижувались показники й зараз вони на набагато нижчому рівні, ніж на початку", - сказав Громов.
Представник Сухопутних військ пояснив, що збільшення призовників залежить від ситуації на фронті.
"Всі ці показники за кількістю особового складу є плановими, вони прораховуються Генеральним штабом, і планово здійснюється мобілізація Територіальними центрами комплектування. Говорити, що після Нового року буде чергова хвиля, не можна. Всі ці фактори, які впливають, давно враховані. І той фактор, що в Росії пройшла мобілізація і призвано від 200 до 300 тисяч громадян, враховано. Тому зараз ми працюємо відповідно плану і ніяких хвиль не передбачається", - розповів Горбач.
Щодо спеціальностей, які потребують ЗСУ, то це - стрільці, зв'язківці, шифрувальники. Найперше мобілізують тих, хто має військовий досвід та участь в АТО, ООС. Призивають і громадян, які не проходили службу, ця категорія проходить навчання у центрах мінімум один місяць.
Щодо заяв про призову після Нового року, то Горбач додав: "Мобілізація проходить постійно, щоденно, планово. Ми як і до Нового року призиваємо громадян на військову службу, точно так же будемо призивати та після. Можливо, будуть якісь коригування у планах, тому що мобілізація - це дуже складна система.
- Нагадаємо, 1 грудня влада розширила перелік військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню.
- 6 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що питання додаткової мобілізації не є на порядку денному, оскільки у Збройних Силах України достатньо людей, але потрібна зброя.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що майбутня хвиля мобілізації залежить від ситуації на фронті, однак вона можлива після початку 2023 року.
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