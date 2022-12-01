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Влада розширила перелік військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню

1 грудня, 2022 четвер
15:54
війна з Росією ЗСУ

Згідно зі змінами до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", збільшено перелік військовозобов'язаних, яких можна бронювати, тобто надавати їм відстрочку від мобілізації

Про це мовиться на урядовому порталі з посиланням на державного секретаря Міністерства аграрної політики та продовольства України Віктора Канцурака.

Зазначено, що набули чинності зміни до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. 

Прийняті поправки збільшили перелік військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, зокрема ті, що працюють: 

  • в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;

  • на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

  • на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань;

  • на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

"Звертаю увагу, що розширення переліку можливостей для бронювання, крім тих, що передбачають наявність мобілізаційних завдань, почне діяти тільки після того, як буде розроблений і схвалений урядом окремий порядок, що визначатиме ці критерії", - зазначив Віктор Канцурак.

  • 16 листопада Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 19 лютого 2023 року.

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Україна
мобілізація
Воєнний стан
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