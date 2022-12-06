"Наразі потрібна зброя": Резніков прокоментував імовірність додаткової мобілізації в Україні
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наразі не стоїть питання додаткової мобілізації, оскільки у Збройних силах України достатньо людей, але потрібна зброя
Про це він сказав у ефірі телемарафону.
"Я можу сказати так: в нас певні організаційні заходи вже робляться за рішенням Генерального штабу, все це в доповіді було і під контролем Верховного Головнокомандувача, Президента України, але говорити сьогодні, станом на цей момент, що нам потрібна додатково мобілізація – питання поки що так не стоїть. У нас достатньо сьогодні людей у Збройних силах України і взагалі – у секторі безпеки й оборони. Нам що потрібно — ми цього не приховуємо, і західним партнерам кажемо, нам потрібна зброя. Зброя і ще раз зброя. Починаючи від артилерії, снарядів до цієї артилерії, броньованих автомашин, танків, літаків, всього. І партнери знають цей наш перелік для того, щоб наші хлопці та дівчата могли бути на фронті більш успішними, ефективними, як ми це вже демонструємо 9 місяців", - наголосив Резніков.
Він нагадав про успіхи українських захисників та захисниць на фронті упродовж війни, і зауважив, що "партнери сьогодні дуже сильно хочуть бути і далі партнерами в цій перемозі".
"І вони навпаки вболівають за нас, і вони мені на кожній зустрічі чітко кажуть: Олексію, ми пишаємося і ви нас надихаєте, і ми будемо з вами до завершення цієї війни, до вашої перемоги, чого б нам це не було варто. Тобто вони свої ці рішення вже прийняли. І найголовніше — населення цих країн підтримує такі настрої їх урядів", — підкреслив Резніков.
- Сьогодні, 6 грудня, Резніков заявив, що переконаний, - Україна отримає танки стандартів НАТО та бойові літаки.
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