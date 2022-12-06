Резніков переконаний, що Україна отримає танки стандартів НАТО та бойові літаки

Про це заявив міністр оборони Україні Олексій Резніков в ефірі телемарафону.

Згідно з його слів, партнери України дуже практичні, прагматичні і реалістичні. Вони чітко розуміють, що якщо вони дають якусь нову систему, то вони мають знати, що у них є амуніція на складах, є ракети, системи ремонту, інструктори і навчені українські воїни.

"Це не просто політичні перемовини, а і технологічні, логістичні. Але я залишаюсь оптимістом і вірю, що на полі бою з’являться танки стандартів НАТО. Не тільки Leopard. Так само як у нас в артилерії зараз воює більш як вісім систем 155 калібру різних країн. Тому я переконаний - будуть у нас і танки, і навіть бойові літаки", - сказав він.

Єгор Чернєв, голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО заявив, що українські військові мають шанс отримати танки західного виробництва від США, Німеччини та Іспанії.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb