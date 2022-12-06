Резніков переконаний, що Україна отримає танки стандартів НАТО та бойові літаки
Україна отримає танки стандартів НАТО та навіть бойові літаки, партнери України дуже практичні
Про це заявив міністр оборони Україні Олексій Резніков в ефірі телемарафону.
Згідно з його слів, партнери України дуже практичні, прагматичні і реалістичні. Вони чітко розуміють, що якщо вони дають якусь нову систему, то вони мають знати, що у них є амуніція на складах, є ракети, системи ремонту, інструктори і навчені українські воїни.
"Це не просто політичні перемовини, а і технологічні, логістичні. Але я залишаюсь оптимістом і вірю, що на полі бою з’являться танки стандартів НАТО. Не тільки Leopard. Так само як у нас в артилерії зараз воює більш як вісім систем 155 калібру різних країн. Тому я переконаний - будуть у нас і танки, і навіть бойові літаки", - сказав він.
- Єгор Чернєв, голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО заявив, що українські військові мають шанс отримати танки західного виробництва від США, Німеччини та Іспанії.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.64
Купівля 39.64Продаж 40.33
-
EUR
Купівля 40.87Продаж 41.94
- Актуальне
- Важливе