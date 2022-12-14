Проведення нової хвилі мобілізації можливе після Нового року, - Ганна Маляр
Майбутня хвиля мобілізації залежить від ситуації на фронті, однак вона можлива після початку 2023 року
Про це Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, зазначила в етері "1+1".
Стверджується, що про наступну хвилю мобілізації говоритимуть публічно вже після початку 2023 року. Ганна Маляр повідомила про потребу в компенсації втрат та реабілітації поранених воїнів, а також заміні військових, які захищають Україну з початку повномасштабного вторгнення.
"Є потреба у відновленні тих військових, які на війні отримали поранення, - сказала заступниця міністра оборони. - Ці речі складно прогнозувати, тому що мобілізація залежить від потреб війни. І, крім того, є втрати та потреба у відновленні, навіть ті люди, які зараз воюють, потребують заміни".
- Нагадаємо, 1 грудня влада розширила перелік військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню.
- 6 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що питання додаткової мобілізації не є на порядку денному, оскільки у Збройних Силах України достатньо людей, але потрібна зброя.
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