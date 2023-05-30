Парламент зменшив граничний вік призовників з 27 до 25 років

Про це інформує народний депутат Ярослав Железняк.

ВРУ підтримала законопроєкт №9281 про внесення змін до закону "Про військовий обов'язок і військову службу".

Відтепер перебування громадян України на військовому обліку обов'язкове до 25-річного віку.

За відповідне рішення проголосувало 304 народні обранці.

"Переважна кількість громадян отримує відстрочку від призову на строкову військову службу при досягненні ними 18-річного віку. Більшість із них мають відстрочку від призову на строкову військову для здобуття освіти. Їх навчання, як правило, триває протягом 4-6 років в залежності від отриманого рівня вищої освіти (бакалавр, магістр), яке закінчується під час досягнення ними 22-24 річного віку", - йдеться в пояснювальній записці.

Читайте також: У Сухопутних військах ЗСУ розповіли, де і від кого призовники можуть отримати повістку

Також повідомляється, що призовні комісії матимуть достатньо часу, від року до трьох, на реалізацію виконання українцями військового обов’язку та призову їх на строкову службу.

Раніше брали на облік призовників віком до 27 років.