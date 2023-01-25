У Сухопутних військах ЗСУ розповіли, де і від кого призовники можуть отримати повістку

Про це розповів начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач, цитує АрміяInform.

Він зазначив, що крім представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повістку можуть вручити й інші посадові особи. Вони передбачені законодавством.

"Повістка може бути вручена й іншими посадовими особами, передбаченими законодавством. Як керівником установи, організації та підприємства, де працює призовник, так і, приміром, керівником ЖЕКу, ОСББ та іншими посадовими особами, які уповноважені територіальним центром комплектування вручати таку повістку", - наголосив Горбач.

Він зазначив, що якщо потенційний призовник відмовляється ставити підпис про отримання повістки, до нього в присутності свідків можуть застосувати відповідальність згідно із законодавством. Так якщо призовник відмовляється отримати, наприклад, повістки для звірки військово-облікових даних, до нього можуть застосувати адміністративну відповідальність. Кримінальна ж відповідальність настає у тому разі, якщо призовних уже пройшов звірку, медкомісію для призову та уникнув відправлення у військову частину.

Також Горбач закликав не тиражувати відео, де зображено нібито представників територіальних центрів комплектування та соцпідтримки, які в незаконний спосіб вручають повістки. На його думку, поширенню цих відео допомагає російська пропаганда, яка хоче підірвати авторитет ЗСУ у суспільстві.

"Нагадаю, мобілізація триває. Вона була і вчора, і позавчора. Вона розпочалася ще 24 лютого минулого року", - наголосив Горбач.

Він зазначив, що хоч і на початку повномасштабного вторгнення до територіальних центрів були великі черги, зараз вони та обсяги мобілізації зменшилися. За його словами, зараз потрібні фахівці на нові зразки озброєння, які надають партнери. Також нові люди потрібні для доукомплектування окремих частин і заміни тих, хто на передовій від самого початку.

"Не буде перебільшенням сказати, що нині вирішальний період для нашої держав. Кожен громадянин повинен усвідомити всю відповідальність, яка на нього покладена законодавством, і з розумінням поставитись до мобілізаційних заходів, які відбуваються у державі", - підсумував Горбач.

Військове керівництво повідомляє, що проводить призов в Україні планово, починаючи з 24 лютого. Нових хвиль мобілізації не передбачається, попри активізацію ворога.

9 січня представник Мінцифри заявив, що не передбачається відображати у застосунку Дія порядок узяття на військовий облік.