Мобілізовані бояться потрапити до некомпетентних командирів, - співзасновник УЦБС Жмайло

Таку думку висловив співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в етері Еспресо.

"Суспільство мало обізнане про інструмент рекрутингу. Пересічні громадяни, на жаль, знають лише про ТЦК, бусифікацію, рандомний розподіл і одразу смерть на передовій, над чим попрацювали російські ІПСО. В тиждень вони видають тільки 6 тисяч відео на українську аудиторію. Тому нам потрібно - це величезне завдання влади, військових, суспільства і медійної спільноти - показувати нових командирів", - сказав він.

Дмитро Жмайло наголосив, що добровольці йдуть до героїчних командирів, у яких будуть впевнені.

"Тому що люди, добровольці, йдуть не до брендів, не до родів сил і навіть не до бригад. Вони йдуть до таких самих людей, яким вони вірять. Останній приклад, найбільш красномовний, Кирила Вереса. Це абсолютно героїчний командир, якого поважають підлеглі. Медійники його, вибачте за грубе формулювання, розкрутили і зараз він розширює свій підрозділ від батальйону до полку і вже має 7 тисяч заявок. От знайти таких нових Кирилів Вересів, показати їх, а в нас таких є точно десятки, якщо не сотні, і є нашим головним завданням", - зазначив експерт.

За його словами, найбільшим страхом перед мобілізацією серед населення є страх потрапити до некомпетентного командира.

"Наш центр є замовником соцдослідження з цих питань, тож потрібно працювати зі страхами людей. А страх людей не в грошовому забезпеченні, навіть не у виплатах, чи в якихось комфортних умовах службах. Страх людей потрапити до некомпетентних командирів, що до них будуть ставитися як до гарматного м'яса. Тому нам і потрібно шукати і показувати таких командирів. І я вірю, що ми можемо, якщо не остаточно вирішити, то хоча б зрушитися, власне, у цьому питанні. Бо навіть люди, які отримали повістку і мають ще час, щоб відвідати ТЦК, можуть скористатися цим інструментом, обрати посаду і піти служити туди, куди вони хочуть", - додав Дмитро Жмайло.

8 грудня 2024 року повідомлялось, що б атальйон К-2, який є частиною 54 ОМБр ЗСУ буде перетворено на 20-й окремий полк безпілотних систем. Його й надалі очолюватиме Герой України підполковник Кирило Верес.

атальйон К-2, який є частиною 54 ОМБр ЗСУ буде перетворено на 20-й окремий полк безпілотних систем. Його й надалі очолюватиме Герой України підполковник Кирило Верес. Верховна Рада в середу, 15 січня, проголосувала за продовження воєнного стану в Україні, а також за продовження загальної мобілізації

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Що відомо про рекрутинг

13 листопада 2023 року Міністерство оборони України повідомило, що розпочинає проєкт із рекрутингу до Збройних Сил України, за допомогою якого українці зможуть виконувати роботу й використовувати цивільний досвід в інтересах армії. Тоді було підписано угоду з компанією Lobby X.

"Ідея військового рекрутингу виникла одразу після широкомасштабного вторгнення, коли почалася велика хвиля мобілізація й багато добровольців пішли до армії. Часто люди, які йшли за покликом серця захистити свою сім’ю та свою країну, потрапляли з цивільного життя у військову сферу за випадковим розподілом — в різні підрозділи та на посади, які нерідко були дуже далекі від їхніх цивільних професій. З плином часу виявилося, що вони не мають можливості повною мірою використовувати свій життєвий і професійний досвід, обіймаючи посади, що зовсім не відповідають їхнім навичкам та здібностям. Це впливало на їхню мотивацію", - пояснили в Lobby X мету створення проєкту з рекрутингу до ЗСУ.

20 листопада Міноборони та сайт Work.ua підписали меморандум про співпрацю в межах проєкту з рекрутингу.

Сайти з працевлаштування публікують вакансії, на які можуть відгукнутися українці, та обрати собі спеціальність, за якою вони хочуть служити в ЗСУ.

Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов не бачить альтернативи проведенню нових хвиль мобілізації до Сил оборони. "Без мобілізації жоден рекрутинг не покриє наших потреб", - наголосив він.

14 березня 2024 року стало відомо, що Національна гвардія України та robota.ua підписали Меморандум про співпрацю у сфері рекрутингу.

20 вересня у Міноборони повідомили, що в Україні щомісяця рекрутують 6,5 тис. добровольців.

Станом на кінець вересня в Україні було 39 центрів рекрутингу.

У 2024 році до центрів рекрутингу звернулися понад 32 тис. громадян.