Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Мобілізовані бояться потрапити до некомпетентних командирів, - співзасновник УЦБС Жмайло
Ексклюзив

Мобілізовані бояться потрапити до некомпетентних командирів, - співзасновник УЦБС Жмайло

Марина Клюєва
16 січня, 2025 четвер
09:53
Війна з Росією ЗСУ, мобілізація

Ми можемо збільшувати відсоток рекрутингу і відповідно пропорційно знижувати відсоток примусової мобілізації

Зміст

Таку думку висловив співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці  Дмитро Жмайло в етері Еспресо.

"Суспільство мало обізнане про інструмент рекрутингу. Пересічні громадяни, на жаль, знають лише про ТЦК,  бусифікацію, рандомний розподіл і одразу смерть на передовій, над чим попрацювали російські ІПСО. В тиждень вони видають тільки 6 тисяч відео на українську аудиторію. Тому нам потрібно - це величезне завдання влади, військових, суспільства і медійної спільноти - показувати нових командирів", - сказав він. 

Дмитро Жмайло наголосив, що добровольці йдуть до героїчних командирів, у яких будуть впевнені.

"Тому що люди, добровольці, йдуть не до брендів, не до родів сил і навіть не до бригад. Вони йдуть до таких самих людей, яким вони вірять. Останній приклад, найбільш красномовний, Кирила Вереса. Це абсолютно героїчний командир, якого поважають підлеглі. Медійники його, вибачте за грубе формулювання, розкрутили і зараз він розширює свій підрозділ від батальйону до полку і вже має 7 тисяч заявок. От знайти таких нових Кирилів Вересів, показати їх, а  в нас таких є точно десятки, якщо не сотні, і є нашим головним завданням", - зазначив експерт. 

За його словами, найбільшим страхом перед мобілізацією серед населення є страх потрапити до некомпетентного командира.

"Наш центр є замовником соцдослідження з цих питань, тож  потрібно працювати зі страхами людей. А страх людей не в грошовому забезпеченні, навіть не у виплатах, чи в якихось комфортних умовах службах. Страх людей потрапити до некомпетентних командирів, що до них будуть ставитися як до гарматного м'яса. Тому нам і потрібно шукати і показувати таких командирів. І я вірю, що ми можемо, якщо не остаточно вирішити, то хоча б зрушитися, власне, у цьому питанні. Бо навіть люди, які отримали повістку і мають ще час, щоб  відвідати ТЦК, можуть скористатися цим інструментом, обрати посаду і піти служити туди, куди вони хочуть", - додав Дмитро Жмайло. 

  • 8 грудня 2024 року повідомлялось, що батальйон К-2, який є частиною 54 ОМБр ЗСУ буде перетворено на 20-й окремий полк безпілотних систем. Його й надалі очолюватиме Герой України підполковник Кирило Верес.
  • Верховна Рада в середу, 15 січня, проголосувала за продовження воєнного стану в Україні, а також за продовження загальної мобілізації

Читайте також: Чи зможе рекрутинг у ЗСУ замінити ТЦК? Як працює ця система в США

Що відомо про рекрутинг

13 листопада 2023 року Міністерство оборони України повідомило, що розпочинає проєкт із рекрутингу до Збройних Сил України, за допомогою якого українці зможуть виконувати роботу й використовувати цивільний досвід в інтересах армії. Тоді було підписано угоду з компанією Lobby X.

"Ідея військового рекрутингу виникла одразу після широкомасштабного вторгнення, коли почалася велика хвиля мобілізація й багато добровольців пішли до армії. Часто люди, які йшли за покликом серця захистити свою сім’ю та свою країну, потрапляли з цивільного життя у військову сферу за випадковим розподілом — в різні підрозділи та на посади, які нерідко були дуже далекі від їхніх цивільних професій. З плином часу виявилося, що вони не мають можливості повною мірою використовувати свій життєвий і професійний досвід, обіймаючи посади, що зовсім не відповідають їхнім навичкам та здібностям. Це впливало на їхню мотивацію", - пояснили в Lobby X мету створення проєкту з рекрутингу до ЗСУ.

20 листопада Міноборони та сайт Work.ua підписали меморандум про співпрацю в межах проєкту з рекрутингу.

Сайти з працевлаштування публікують вакансії, на які можуть відгукнутися українці, та обрати собі спеціальність, за якою вони хочуть служити в ЗСУ.

Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов не бачить альтернативи проведенню нових хвиль мобілізації до Сил оборони. "Без мобілізації жоден рекрутинг не покриє наших потреб", - наголосив він.

14 березня 2024 року стало відомо, що Національна гвардія України та robota.ua підписали Меморандум про співпрацю у сфері рекрутингу. 

20 вересня у Міноборони повідомили, що в Україні щомісяця рекрутують 6,5 тис. добровольців.

Станом на кінець вересня в Україні було 39 центрів рекрутингу.

У 2024 році до центрів рекрутингу звернулися понад 32 тис. громадян.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
військові
ЗСУ
мобілізація
Читайте також:
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Автор Віталій Бесараб
15 січня, 2025 середа
Війна має перейти у 2026 рік, бо 2025-й може стати програшним для України, - екскомандир взводу батальйону "Айдар" Дикий
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
+0.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.19
    Купівля 42.19
    Продаж 42.81
  • EUR
    Купівля 43.41
    Продаж 44.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
16 січня
10:20
Оновлено
Кір Стармер і Володимир Зеленський
До Києва прибув прем'єр Британії Стармер
10:14
Людмила Салтан
Суддя Київського райсуду Одеси, підозрювана в хабарництві, мобілізувалася. Проте в ЗСУ на неї скаржаться через пияцтво, - Слідство.Інфо
10:03
радбез ООН
Радбез ООН збереться для обговорення ситуації в Україні
10:00
OPINION
Василь Пехньо
Росія нарощує свої провокації проти НАТО
09:49
Короткометражку про події в Україні "Камінь, ножиці, папір" номінували на BAFTA. Головну роль зіграв Рудинський
09:47
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 16 січня: скільки коштують євро, долар і злотий
09:39
Ексклюзив
обмін полоненими
Правозахисниця Денісова пояснила, як зміниться порядок розподілу грошового забезпечення військових з 1 лютого
09:34
Росія авіація вертоліт
Російського офіцера засудили за те, що збив військовий вертоліт РФ над Кримом замість дрона
09:32
Компанія Blue Origin Джеффа Безоса здійснила перший запуск ракети New Glenn
09:27
ППО
Українська ППО вночі збила 34 ворожі БПЛА, 18 - локаційно втрачені
09:15
Вовчанськ
Російські ДРГ постійно намагаються проникнути на територію Вовчанського агрегатного заводу, - ОТУ "Харків"
09:09
Ексклюзив
нова каховка
"Останні два-три тижні в місті повна руйнація", - мер Нової Каховки Коваленко
08:58
Продюсерка Нацвідбору на Євробачення-2025 Тіна Кароль прокоментувала звинувачення FIЇNKA у плагіаті
08:57
TikTok
Трамп сподівається врятувати TikTok від заборони або продажу в США, - WP
08:38
PR
Універсальний флагман: для чого підходить iPhone 16 Pro Max
08:36
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулося 124 боєзіткнення: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 56 атак ворога
08:23
безпілотник, дрон
Окупанти вночі атакували дроном Антонівку на Херсонщині: є загиблий і поранений
08:20
Донецька область, стела
За минулу добу росіяни поранили 15 мирних жителів Донеччини
08:05
Оновлено
У РФ заявили про атаку дронів: у Воронезькій області горить нафтобаза, а в Тамбовській БПЛА вдарили по пороховому заводу
08:00
OPINION
Трамп навряд чи домовиться із Путіним. Зеленський наполягає на НАТО
07:46
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакувала Україну БПЛА: на Полтавщині пошкоджена енергетична інфраструктура
07:28
втрати окупантів
РФ втратила за добу війни в Україні 1480 окупантів, 11 танків і 120 БПЛА
07:16
Партизани розвідали місце дислокації російських катерів у Криму, які ворог планує перекинути на Херсонський напрямок
07:02
алкоголь, отруення
У Стамбулі через отруєння підробленим алкоголем померли 23 людини
06:49
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Прем'єрка Данії Фредеріксен обговорила з Трампом питання Гренландії, безпеки в Арктиці й торгівлю
06:35
Вірменія
Вірменія зацікавлена ​​у збереженні "високого рівня" співпраці з РФ, проте необхідна дискусія, - глава міноборони Папікян
06:26
Оновлено
корабель рф
РФ завела ракетоносії з Чорного моря до пунктів базування
06:22
розбиті авто у Києві
З вулиць Києва приберуть понад тисячу покинутих автівок, пошкоджених через агресію РФ
06:02
Джо Байден
У прощальній промові Байден згадав про Україну й попередив про загрози впливу олігархів у США
05:54
Канада
Канада готова запровадити мита на американські товари на $105 млрд у відповідь на дії Трампа, - Bloomberg
04:18
У Миколаєві з Південного Бугу відкачали 195 тонн олійної суміші, яка витекла через обстріл РФ
03:26
Держдепартамент США
У Держдепі США пояснили, чому не визнають Росію державою-спонсором тероризму
02:44
Зеленський передав меру Варшави відзнаку "Місто-рятівник"
01:54
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
DeepState заявив, що росіяни окупували Нескучне на Донеччині
01:22
Оновлено
Тель-Авіві, Ізраїль
Ізраїль і ХАМАС домовились про припинення вогню
00:59
Росіяни обстріляли Нікополь з РСЗВ: загинула жінка, є поранений
2025, середа
15 січня
23:50
Володимир Зеленський у Брюсселі
Україна виробила третину зброї від всієї, якою воює, - Зеленський
23:23
декларація
Очільник НАЗК виключає витік даних з їхніх реєстрів
23:02
Володимир Зеленський
Зеленський відповів кандидату у президенти Польщі Навроцькому, який не бачить Україну ні в ЄС, ні в НАТО
22:34
Джон Реткліфф
Війна РФ в Україні підвищує ризик конфлікту США з ядерною країною, - кандидат на посаду очільника ЦРУ Реткліфф
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV