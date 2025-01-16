Торік Міноборони допустило до експлуатації майже 30 зразків автомототехніки

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зокрема, йдеться про квадроцикли, багі, транспортні засоби – амфібії тощо. Серед кодифікованих зразків є продукція європейських, американських, азійських та українських виробників.

Фото: Міністерство оборони України

"Використання цього сегменту засобів пересування дозволяє нашим воїнам виконувати широкий спектр завдань на передовій. Зокрема, з логістичного забезпечення, евакуації поранених, швидкісного переміщення особового складу та вантажів там, де немає змоги організувати заїзд звичайного вантажного автомобіля, чи легковика", – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

У Міноборони додали, що серед допущених до експлуатації зразків є транспортні засоби з електричними двигунами.

"Зокрема, український електромотоцикл "Атом Мілітарі" використовують на фронті не лише як малопомітний безшумний засіб пересування, але і як мобільне джерело електричного живлення. Адже вітчизняний електромотоцикл має можливість дозаряджання інших електричних пристроїв від власної батареї", - йдеться у повідомленні.