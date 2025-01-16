Торік Міноборони допустило до експлуатації майже 30 зразків автомототехніки
Упродовж 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони майже 30 зразків автомототехніки для пересування в умовах складного рельєфу та бездоріжжя
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Зокрема, йдеться про квадроцикли, багі, транспортні засоби – амфібії тощо. Серед кодифікованих зразків є продукція європейських, американських, азійських та українських виробників.
Фото: Міністерство оборони України
"Використання цього сегменту засобів пересування дозволяє нашим воїнам виконувати широкий спектр завдань на передовій. Зокрема, з логістичного забезпечення, евакуації поранених, швидкісного переміщення особового складу та вантажів там, де немає змоги організувати заїзд звичайного вантажного автомобіля, чи легковика", – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
У Міноборони додали, що серед допущених до експлуатації зразків є транспортні засоби з електричними двигунами.
"Зокрема, український електромотоцикл "Атом Мілітарі" використовують на фронті не лише як малопомітний безшумний засіб пересування, але і як мобільне джерело електричного живлення. Адже вітчизняний електромотоцикл має можливість дозаряджання інших електричних пристроїв від власної батареї", - йдеться у повідомленні.
- Протягом 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило для використання у Силах оборони понад дві сотні зразків автотранспорту.
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