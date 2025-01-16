Українська ППО вночі збила 34 ворожі БПЛА, 18 - локаційно втрачені

Про це повідомляють Повітряні сили.

Повідомляється, що ворог запустив 55 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 34 безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Кілька дронів, як кажуть військові, влучили у фермерське господарство на Чернігівщині. Також внаслідок падіння збитих ворожих безпілотників пошкоджено приватні будинки на Харківщині та Полтавщині.

"18 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться у дописі.