Українська ППО вночі збила 34 ворожі БПЛА, 18 - локаційно втрачені
У ніч проти 16 січня російська окупаційна армія запустила по території України 55 безпілотників різного типу. Сили протиповітряної оборони знищили 34 дрони
Про це повідомляють Повітряні сили.
Повідомляється, що ворог запустив 55 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 34 безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.
Кілька дронів, як кажуть військові, влучили у фермерське господарство на Чернігівщині. Також внаслідок падіння збитих ворожих безпілотників пошкоджено приватні будинки на Харківщині та Полтавщині.
"18 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться у дописі.
- 15 січня російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. Детальніше про атаку читайте за посиланням!
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