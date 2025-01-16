Екскерівника Київського метрополітену звинуватили у втечі з України із підробленим висновком ВЛК

Про це повідомляє поліція Києва.

Зазначається, що через рішення лікарської комісії посадовця було виключено з військового обліку через нібито наявну невиліковну хворобу.

Правоохоронці почали кримінальне провадження, в рамках якого слідчі столичної поліції наразі проводять обшук у службових приміщеннях підприємства.

Джерела "Бабеля" повідомляють, що йдеться про Віктора Брагінського.

Розслідування щодо Брагінського

У березні 2024 року журналісти Bihus.Info опублікували розслідування щодо Віктора Брагінського. "Київський метрополітен" за його керівництва віддав підряд на капітальний ремонт "червоної гілки" вартістю 1,5 млрд грн компанії, оформленій на родичку бізнес-партнера Брагінського, яка виявилась балериною, народною артисткою України.

Журналісти також підрахували вартість майна його рідних та з’ясували, що його мати-пенсіонерка купує дорогі квартири, "колишня" дружина-мільйонерка будує дачу в Козині, а люди, пов'язані з ним, отримували підряди від столичного метрополітену.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що відсторонить від виконання обов’язків директора столичного метро Віктора Брагінського після розслідування журналістів Bihus.Info. 15 березня 2024-го той написав заяву на звільнення.

24 грудня посадовця оголосили в розшук: його визнали особою, яка переховується від слідства.

