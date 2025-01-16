У мережі ширять інформацію про мобілізацію 50% рятувальників: у ДСНС назвали це фейком
Державна служба України з надзвичайних ситуацій спростувала фейкову інформацію про нібито мобілізацію 50% рятувальників
Про це повідомляє ДСНС.
Як уточнюється, 90% особового складу ДСНС заброньовано. Водночас працівники підрозділів оперативного реагування (пожежники, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) заброньовані повним складом.
"Щодня співробітники ДСНС рятують громадян, ліквідовують наслідки російських обстрілів, часто - ціною власного здоровʼя та життя", - йдеться у дописі.
У ДСНС закликали користуватися лише перевіреною інформацією.
- У мережі поширюють фейкову інформацію про нібито перегляд тарифів на електроенергію для населення. Міністерство електроенергії спростувало.
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