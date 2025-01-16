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"Останні два-три тижні в місті повна руйнація", - мер Нової Каховки Коваленко

Марина Клюєва
16 січня, 2025 четвер
09:09
Війна з Росією нова каховка

Жителі тимчасово окупованої Нової Каховки Херсонської області перебувають у глибокій, нав'язаній депресії. Останні кілька тижнів у місті повна руйнація

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Про це розповів міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко в етері Еспресо.

"Місто перебуває в глибокій, нав'язаній депресії. Справа в тому, що вже протягом десь двох-трьох місяців були проблеми з електроенергією, а на сьогоднішній день в старій частині міста, як ми її назвали, та, що ближче до Дніпра, якби до лінії фронту, абсолютно відсутня електроенергія. В зв'язку з цим відсутнє опалення, тому що  місто десь років 15 тому ми повністю перевели на індивідуальне опалення, тому не працюють  котли, відсутня вода, відсутній зв'язок. Намітилося переселення із цієї частини міста до знайомих, якщо є вільні квартири, а їх багато, в мікрорайон Соколи, це більш віддалений від Дніпра. Останні два-три тижні у місті йде повна руйнація. Згоріла друга школа, буквально три-чотири дні тому знищено приміщення пенсійного фонду, будинку дитячої творчості. Там вишка одного з провайдерів знищена. Далі прилетіло поблизу міської лазні і  єдиної заправки, яка працювала, - в приміщення політехнічного інституту. Тобто складається враження, що робиться все, щоб мешканці відселилися або повністю виїхали" - сказав він. 

За його словами, у місті великі проблеми з медициною. Для того, щоб отримати допомогу, треба їхати або в сусіднє місто, або в Крим.

"Місто живе такими чутками, по-перше, всі бояться захворіти, тому що в місті абсолютно знищена медицина, є декілька лікарів, медсестер, але якщо щось важливе, то треба їхати, як мінімум, в сусіднє місто Каховку, а як максимум - в Крим, Сімферополь, тому що ніде більше не отримаєш допомоги. Важка ситуація, говорять, якщо до 1 квітня не отримали паспорт, то це дає право росіянам на депортацію. Всіх зобов'язали вказати показники лічильників на воду. Дві мети: або  будуть змушувати сплачувати за воду, або виявляють, де ніхто не проживає з метою заселення росіянами. Говорять, що не будуть працювати комунальні підприємства. Зараз працює лише  ритуальна служба, водоканал та сміття вивозять. Вже зарплату їм затримали", - розповів міський голова Нової Каховки. 

Володимир Коваленко зазначив, що всі руйнування в місті відбуваються через обстріли росіян. За його словами, таким чином вони хочуть змусити людей виїхати зі старої частини міста, щоб зробити з неї так звану буферну зону. 

"Мешканці міста чітко бачать, що до руйнувань  Збройні сили України не мають жодного стосунку. Тому що, дійсно з правого берега ведеться стрілянина, але це чітко знають, що є така частина лісового масиву, яка заходить прямо в місто, де, власне кажучи, ворожі війська найбільше зосереджені, зарилися, закопалися, забетонувалися. Туди іде обстріл з правого берега. До цих обстрілів Збройні сили України не мають жодного стосунку, тому що вони по місту. Більшість об’єктів, які я назвав, розташовані в тій частині міста, яка біля самого Дніпра, бо місто розташоване вздовж берега, це лінія фронту. Люди бояться, що буде відхід з позиції. Тобто йдуть примусові дії, щоб людей відселити із так званої старої частини міста. Від проспекту Дніпровського, що за 200 метрів, чи за 150 від Дніпра і до вулиці Миколи Букіна - це старий мікрорайон, щоб всі звідти відселилися, а це приблизно три кілометри від Дніпра, а далі розпочинається мікрорайон Сокіл,  куди люди переселяються", - розповів він.

  • 23 серпня 2024 року міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко зазначив, що для отримання медичних послуг мешканцям Нової Каховки доводиться їздити далеко за межі міста.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Нова Каховка
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