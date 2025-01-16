Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією За минулу добу росіяни поранили 15 мирних жителів Донеччини

За минулу добу росіяни поранили 15 мирних жителів Донеччини

Катерина Ганжа
16 січня, 2025 четвер
08:20
Війна з Росією Донецька область, стела

Протягом минулої доби, 15 січня, російська окупаційна армія поранила 15 мирних жителів Донецької області

Зміст

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його інформацією, окупанти поранили десятьох людей у Краматорську, двох – у Костянтинополі, та по одному – у Олексієво-Дружківці, Стінках і Чернігівці. 

Загалом, за даними очільника ОВА, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2929 людей, ще 6588 – дістали поранення. Це дані без урахування Маріуполя та Волновахи.

  • Зранку 15 січня окупанти вдарили по Краматорську. Є поранені, серед них – діти. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
Донеччина
окупанти
Читайте також:
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Микола Патрушев
Автор Катерина Єсікова
14 січня, 2025 вiвторок
Патрушев заявив, що Україна може зникнути цьогоріч, а домовлятися про мир мають США та РФ "без інших країн". ЦПД відреагував
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
+0.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.21
    Купівля 42.21
    Продаж 42.87
  • EUR
    Купівля 43.41
    Продаж 44.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
16 січня
08:57
TikTok
Трамп сподівається врятувати TikTok від заборони або продажу в США, - WP
08:38
PR
Універсальний флагман: для чого підходить iPhone 16 Pro Max
08:36
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулося 124 боєзіткнення: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 56 атак ворога
08:23
безпілотник, дрон
Окупанти вночі атакували дроном Антонівку на Херсонщині: є загиблий і поранений
08:05
Оновлено
У РФ заявили про атаку дронів: у Воронезькій області горить нафтобаза, а в Тамбовській БПЛА вдарили по пороховому заводу
08:00
OPINION
Трамп навряд чи домовиться із Путіним. Зеленський наполягає на НАТО
07:55
Кір Стармер і Володимир Зеленський
До Києва прибув прем'єр Британії Стармер, - ЗМІ
07:46
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакувала Україну БПЛА: на Полтавщині пошкоджена енергетична інфраструктура
07:28
втрати окупантів
РФ втратила за добу війни в Україні 1480 окупантів, 11 танків і 120 БПЛА
07:16
Партизани розвідали місце дислокації російських катерів у Криму, які ворог планує перекинути на Херсонський напрямок
07:02
алкоголь, отруення
У Стамбулі через отруєння підробленим алкоголем померли 23 людини
06:49
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Прем'єрка Данії Фредеріксен обговорила з Трампом питання Гренландії, безпеки в Арктиці й торгівлю
06:35
Вірменія
Вірменія зацікавлена ​​у збереженні "високого рівня" співпраці з РФ, проте необхідна дискусія, - глава міноборони Папікян
06:26
Оновлено
корабель рф
РФ завела ракетоносії з Чорного моря до пунктів базування
06:22
розбиті авто у Києві
З вулиць Києва приберуть понад тисячу покинутих автівок, пошкоджених через агресію РФ
06:02
Джо Байден
У прощальній промові Байден згадав про Україну й попередив про загрози впливу олігархів у США
05:54
Канада
Канада готова запровадити мита на американські товари на $105 млрд у відповідь на дії Трампа, - Bloomberg
04:18
У Миколаєві з Південного Бугу відкачали 195 тонн олійної суміші, яка витекла через обстріл РФ
03:26
Держдепартамент США
У Держдепі США пояснили, чому не визнають Росію державою-спонсором тероризму
02:44
Зеленський передав меру Варшави відзнаку "Місто-рятівник"
01:54
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
DeepState заявив, що росіяни окупували Нескучне на Донеччині
01:22
Оновлено
Тель-Авіві, Ізраїль
Ізраїль і ХАМАС домовились про припинення вогню
00:59
Росіяни обстріляли Нікополь з РСЗВ: загинула жінка, є поранений
2025, середа
15 січня
23:50
Володимир Зеленський у Брюсселі
Україна виробила третину зброї від всієї, якою воює, - Зеленський
23:23
декларація
Очільник НАЗК виключає витік даних з їхніх реєстрів
23:02
Володимир Зеленський
Зеленський відповів кандидату у президенти Польщі Навроцькому, який не бачить Україну ні в ЄС, ні в НАТО
22:34
Джон Реткліфф
Війна РФ в Україні підвищує ризик конфлікту США з ядерною країною, - кандидат на посаду очільника ЦРУ Реткліфф
22:08
Денис Прокопенко (Редіс)
Денис Прокопенко: Сьогодні повернули з полону одного важкохворого азовця - в російських застінках ще 849
21:31
Ексклюзив
Курахове
"Під час наступу на Курахове ворог задіяв стратегічні резерви, які планував задіяти вже після взяття міста": речник УДА Братчук
21:22
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Не виключені атаки найближчим часом: удар РФ по українській енергетиці, нові деталі історії із закупівлею мін часів Другої світової. Колонка Сергія Згурця
20:57
У Києві чоловік порізав 17-річного юнака бритвою, бо той гучно слухав музику в автобусі: нападнику оголосили підозру
20:56
Ексклюзив
Війна має перейти у 2026 рік, бо 2025-й може стати програшним для України, - екскомандир взводу батальйону "Айдар" Дикий
20:42
У Відні відкриють виставку росіянок, які отримали європейську стипендію для митців, постраждалих від агресії РФ проти України
20:40
Ексклюзив
"Сакральний світ України": у Києві відкрилася виставка українського скульптора Анатолія Куща
20:26
Анджей Дуда
Дуда попросив Зеленського про участь Польщі у потенційних переговорах з РФ
20:05
Володимир Путін
Путін на переговорах з Трампом вимагатиме розірвати звʼязки України з НАТО та визнати окуповані території російськими - Bloomberg
20:02
OPINION
Гасло "Україна — це Європа!» стає актуальнішим саме для європейців
19:58
На 101-му році життя померла зв’язкова УПА Ангелина Паламар
19:46
ЦПД спростував фейк про відпочинок Зеленської на гірськолижному курорті Санкт-Моріц
19:38
Ексклюзив
військові КНДР
Полонені окупанти розповідають, що військових КНДР готують для боїв на Курщині краще, ніж контрактників з РФ, - офіцер 80-ї ОДШБр Гайдащук
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV