За минулу добу росіяни поранили 15 мирних жителів Донеччини

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його інформацією, окупанти поранили десятьох людей у Краматорську, двох – у Костянтинополі, та по одному – у Олексієво-Дружківці, Стінках і Чернігівці.

Загалом, за даними очільника ОВА, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2929 людей, ще 6588 – дістали поранення. Це дані без урахування Маріуполя та Волновахи.