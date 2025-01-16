За минулу добу росіяни поранили 15 мирних жителів Донеччини
Протягом минулої доби, 15 січня, російська окупаційна армія поранила 15 мирних жителів Донецької області
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його інформацією, окупанти поранили десятьох людей у Краматорську, двох – у Костянтинополі, та по одному – у Олексієво-Дружківці, Стінках і Чернігівці.
Загалом, за даними очільника ОВА, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2929 людей, ще 6588 – дістали поранення. Це дані без урахування Маріуполя та Волновахи.
- Зранку 15 січня окупанти вдарили по Краматорську. Є поранені, серед них – діти.
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