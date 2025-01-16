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OPINION

Інтеграція України в ЄС – це інтерес Польщі. “Хто цього не розуміє – той дурень або зрадник”

Микола Княжицький
16 січня, 2025 четвер
12:06
Погляд

Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив про "прорив" в історичних питаннях між Польщею та Україною

Зміст

Криза в міждержавних відносинах між Україною та Польщею вирішена. На спільній пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським польський прем’єр-міністр Дональд Туск задекларував таку позицію своєї держави у питанні європейської інтеграції України:

"Польське головування в Європейській раді виведе з глухого кута, який був очевидний в останні місяці, і ми будемо працювати разом з Україною і нашими європейськими партнерами, і безумовно, щоб прискорити, наскільки це можливо, процес вступу".

Він додав, що розмови будуть дружніми й "прагматичними", бо Польща наполегливо відстоюватиме свої інтереси під час переговорного процесу. Це зрозуміло, бо інтеграція жодної з країн, які претендували на членство в ЄС, не була простою.

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Україна – не виняток, однак при цьому не має ставитися умов, виконання яких насправді зробить саму інтеграцію неможливою. А саме так історичні питання сприймають ті польські сили, які заговорили про "блокування" членства України в ЄС і НАТО.

Туск повідомив, що обидві держави вже розв'язують проблему Волинської трагедії. І додав: "Я не дозволю, щоб будь-хто використовував її як розмінну монету в питанні європейського майбутнього України. Це інтерес Польщі. Хто цього не розуміє – той дурень або зрадник".

Ці рішучі слова очільник польського уряду адресував, зокрема, Каролю Навроцькому, голові польського Інституту національної пам’яті та кандидату опозиційної партії Право та справедливість на президентських виборах, які пройдуть 18 травня цього року.

Днями Навроцький заявив: "Станом на сьогодні я не бачу Україну в жодній структурі. Ні в Європейському Союзі, ні в НАТО. (...) Держава, яка не в змозі відповісти за дуже жорстокий злочин проти 120 000 своїх сусідів, не може бути частиною міжнародних альянсів".

Сьогодні позицію свого висуванця підтримав очільник партії Ярослав Качинський, отже, для ПіС історичні питання у відносинах з Україною будуть одним з головним елементів виборчої кампанії. Тому розмови та дії Зеленського й Туска (17 грудня вони зустрілися у Львові) до великої міри зменшують градус емоцій у польському суспільстві щодо цих проблем.

Туск подякував Зеленському за його особисту залученість у розв'язання питання Волинської трагедії, зокрема щодо організації пошукових робіт та ексгумації останків польських жертв на території України. 

Це важливо, оскільки проросійські сили в Польщі намагаються звинувачувати українського президента у "байдужості" до польської чутливості щодо історичних питань.

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Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, роз’яснив позицію української сторони під час діяльності Робочої групи, яку в листопаді створили міністерства культури обидвох країн:

"Українська і польська частини цієї групи передали одна одній список місць пам'яті, у вшануванні яких зацікавлені Україна та Польща відповідно. Відновлення памʼятника на горі  Монастир теж залишається на порядку денному. Всі питання вирішуємо поетапно. Наш підхід полягає у тому, що ми теж вимагаємо гідного вшанування української пам'яті на території Польщі. Тепер дочекаймося рішень польської сторони".

Днями прем’єр-міністр Дональд Туск заявив про "прорив" в історичних питаннях між Польщею та Україною. Дехто поставився до цієї заяви зі скепсисом, однак сьогодні стало зрозумілим, що прорив таки стався. Зі взаємною пошаною обидвох держав, про що засвідчив Президент Польщі Анджей Дуда після розмови з очільником Української держави.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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Теги:
Новини
Україна
Польща
політика
Володимир Зеленський
євроінтеграція
МЗС України
Волинь
Дональд Туск
Анджей Дуда
Андрій Сибіга
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