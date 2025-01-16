Міністр оборони Італії Крозетто прибув до Києва
У четвер, 16 січня, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто прибув з офіційним візитом до столиці України
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Про це повідомляє посольство Італії в Україні.
Зазначається, що під час візиту до столиці Крозетто проведе низку інституційних зустрічей.
- Цього ж дня до Києва з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
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